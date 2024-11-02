الانتخابات الأمريكية :سباق متقارب بين"ترامب"و"هاريس"

تم الإدلاء بأكثر من 70 مليون بطاقة اقتراع حتى الآن - بما في ذلك أربعة ملايين بطاقة اقتراع قياسية في جورجيا، حيث يسعى الديمقراطيون إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الولاية في صفهم.