الانتخابات الأمريكية :سباق متقارب بين"ترامب"و"هاريس"

تتجه كل الأنظار إلى الولايات المتحدة حيث يستعد الأميركيون لانتخاب رئيسهم القادم في غضون أيام قليلة. فهل يتمكن الجمهوري دونالد ترامب من تأمين إعادة انتخابه أم ستحصل البلاد على أول رئيسة لها مع الديمقراطية كامالا هاريس؟
إذا كنت جديداً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإليك دليلًا يشرح كيفية عملها وما يمكنك توقعه في الأيام القليلة المقبلة.
على الرغم من أن اليوم الرسمي للانتخابات محدد في يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن معظم الولايات تقدم شكلاً من أشكال التصويت المبكر، مما يسمح للأميركيين بتجنب الحشود.
تم الإدلاء بأكثر من 70 مليون بطاقة اقتراع حتى الآن - بما في ذلك أربعة ملايين بطاقة اقتراع قياسية في جورجيا، حيث يسعى الديمقراطيون إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الولاية في صفهم.
تظهر أجهزة التتبع في الولايات المتحدة فجوة ضئيلة للغاية في السباق بين ترامب وهاريس: في هذه المرحلة، يمكن أن يكون الفوز لأي شخص.
وتستمر استطلاعات الرأي في إظهار سباق متعادل، وخاصة في الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد النتيجة في نظام المجمع الانتخابي الأميركي.
تتبع الولايات المتحدة نظام المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس.
في ظل هذا النظام، يتم اختيار "الناخبين" لكل ولاية، ويدلي هؤلاء "الناخبون" بأصواتهم لصالح أعلى مركزين. ويجتمع "الناخبون" البالغ عددهم 538 أو أعضاء الهيئة الانتخابية الأميركية في عواصم ولاياتهم بعد الانتخابات الرئاسية لاختيار الفائز.
يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على الأغلبية المطلقة من "الناخبين" - أو 270 من أصل 538 - للفوز.
فكيف تعكس أصوات هؤلاء الناخبين اختيار المواطنين؟
وفقًا لتوضيح على موقع الحكومة الأمريكية، فإن كل صوت يدلي به الأمريكيون يذهب إلى إحصاء على مستوى الولاية.
وأضافت "في 48 ولاية وواشنطن العاصمة، يحصل الفائز على جميع الأصوات الانتخابية لتلك الولاية. أما ولايتا ماين ونبراسكا فتعينان ناخبتيهما باستخدام نظام نسبي".
وهذا يعني أنه من الممكن أن يفوز مرشح ما حتى لو حصل على عدد أقل من الأصوات من عامة الناس. (يتناول أحد المشاركين في هذا المقال كيفية حدوث ذلك. انقر هنا).
وفي أغلب الأحيان، يتم الإعلان عن "الفائز المتوقع" في الليلة نفسها التي يتم فيها الإدلاء بجميع الأصوات، وذلك وفقاً لموقع الحكومة الأميركية على الإنترنت.
ومع ذلك، ونظراً للمنافسة القوية بين ترامب وهاريس، فقد يستغرق الأمر أياماً قبل معرفة الفائز.
ومع فرز الأصوات، قد يبدو أن أحد المرشحين يتقدم استناداً إلى النتائج المبكرة، لكن منافسه ينجح في تقليص الفجوة مع فرز المزيد من الأصوات.
وأضاف الموقع الرسمي للولايات المتحدة أن "التصويت الفعلي للمجمع الانتخابي يحدث في منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما يجتمع الناخبون في ولاياتهم".
(بمساهمة من وكالة فرانس برس ورويترز)