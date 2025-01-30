اصطدام طائرة ركاب ومروحية عسكرية فوق واشنطن

قال مسؤولون يوم الأربعاء إن طائرة ركاب قادمة من "كانساس" تحطمت في نهر "بوتوماك" بواشنطن بعد اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان الوطني، مما دفع إلى الاستجابة لحالة طوارئ كبرى وإلغاء جميع الرحلات الجوية.