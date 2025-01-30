اصطدام طائرة ركاب ومروحية عسكرية فوق واشنطن
قال مسؤولون يوم الأربعاء إن طائرة ركاب قادمة من "كانساس" تحطمت في نهر "بوتوماك" بواشنطن بعد اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان الوطني، مما دفع إلى الاستجابة لحالة طوارئ كبرى وإلغاء جميع الرحلات الجوية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفات" لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أُبلغ بهذا الوضع ويبدو بشكل مأساوي أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة إقليمية".
ولم تتوفر معلومات فورية عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين أو عن الخسائر البشرية.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن شركة PSA Airlines كانت تشغل الرحلة رقم 5342 لصالح الخطوط الجوية الأمريكية، والتي غادرت من "ويتشيتا" بولاية كانساس. ووفقًا لموقع الخطوط الجوية الأمريكية على الإنترنت، فإن الطائرة تتسع لـ 65 راكبًا.
وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية بوقف جميع الطائرات في مطار ريغان، وقالت شرطة واشنطن على موقع إكس إن "وكالات متعددة" كانت تستجيب لموقع التحطم في نهر بوتوماك.
وقالت الشرطة إن قوارب الإطفاء انضمت إلى العملية على نهر بوتوماك البارد.
قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن طائرة بومباردييه تابعة لشركة بي.إس.إيه إيرلاينز "اصطدمت في الجو" بمروحية من طراز سيكورسكي إتش-60 أثناء اقترابها من الهبوط في ريجان في حوالي الساعة التاسعة مساء (0200 بتوقيت جرينتش). وكانت الطائرة قد أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.
وقالت هيئة سلامة النقل الوطنية إنها تجمع المزيد من المعلومات حول الحادث.