"أوشا فانس": من الهند إلى السيدة الثانية للولايات المتحدة

وأشادت بها وسائل الإعلام الهندية باعتبارها الأحدث بين العديد من الأمريكيين ذوي الأصول الهندية الذين وصلوا إلى الشهرة، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا"، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل "سوندار بيتشاي"، والمرشحين الرئاسيين الجمهوريين السابقين "نيكي هيلي" و"فيفيك راماسوامي"، الذي كان زميل "جيه دي" و"أوشا فانس" في كلية الحقوق بجامعة ييل.