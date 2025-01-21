"أوشا فانس": من الهند إلى السيدة الثانية للولايات المتحدة
في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، ظهرت وجوه مألوفة مثل الرئيس "دونالد ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" مرة أخرى. ومع ذلك، شهد الحفل الظهور الأول لنائب الرئيس "جي دي فانس" وزوجته "أوشا فانس"، مما أضفى رؤى جديدة على المشهد.
لفتت "أوشا" الانتباه بشكل خاص عندما وقفت إلى جانب زوجها أثناء أداء القسم. فمن هي "أوشا فانس"، السيدة الثانية الجديدة للولايات المتحدة؟
أصول هندية
انتقل والدا "أوشا فانس" إلى الولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ويقومان الآن بتدريس الهندسة وعلم الأحياء الجزيئي في سان دييغو.
وبينما درست "أوشا فانس" في جامعة "ييل" و"كامبريدج"، كان والدها وجدها درسا و درّسا في المعهد الهندي للتكنولوجيا، وهو أول كلية هندسية في الهند. أما أختها الصغرى مهندسة ميكانيكية في شركة أشباه الموصلات في سان دييغو وخالتها طبيبة في مدينة تشيناي بجنوب الهند.
تنحدر الأسرة في الأصل من قرية تُسمى "فادورو" في ولاية أندرا براديش لكنها انتقلت إلى تشيناي عندما ذهب جد "أوشا فانس" لأبيه، "راماساستري تشيلوكوري"، للتدريس في المعهد الهندي للتكنولوجيا هناك في وقت إنشائه عام 1959. ويُقيم المعهد الهندي للتكنولوجيا الآن جائزة للطلاب في ذكرى "راماساستري"، الذي اعتاد تدريس الفيزياء.
وأشادت بها وسائل الإعلام الهندية باعتبارها الأحدث بين العديد من الأمريكيين ذوي الأصول الهندية الذين وصلوا إلى الشهرة، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس"، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا"، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل "سوندار بيتشاي"، والمرشحين الرئاسيين الجمهوريين السابقين "نيكي هيلي" و"فيفيك راماسوامي"، الذي كان زميل "جيه دي" و"أوشا فانس" في كلية الحقوق بجامعة ييل.
مهنة قانونية
فيما يلي نظرة على المسيرة القانونية التي خاضتها "أوشا فانس"، والتي بدأت من جامعة "ييل" ثم عملت ككاتبة في المحكمة العليا ثم مارست المحاماة في القطاع الخاص في واحدة من أبرز الشركات القانونية في البلاد.
والتحقت "فانس" وزوجها بكلية الحقوق بجامعة "ييل" معاً، وتخرجا منها عام 2013. وعملت كمحررة لمجلة "ييل" للقانون ومديرة تحرير لمجلة "ييل" للقانون والتكنولوجيا، وشاركت في فصول دراسية تقدم المشورة القانونية المجانية بشأن قضايا المحكمة العليا وحرية الإعلام.
كانت "أوشا فانس" كاتبة قانونية لرئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" خلال الفترة 2017-2018، حيث شغلت أحد المناصب الأربعة المرغوبة في مكتبه. يساعد كاتبو القانون في البحث في القضايا وكتابة مسودات القرارات.
خلال تلك الفترة، صاغ "روبرتس" حكماً بأغلبية 5-4 يؤيد حظر السفر الذي فرضه "ترامب" على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وفي حكم آخر، كان "روبرتس" ضمن الأغلبية 7-2 التي دعمت خبازاً مسيحياً رفض صنع كعكة زفاف لزوجين مثليين.
في عام 2014، عملت كمساعد قضائي في الدائرة الفيدرالية بواشنطن دي سي تحت إشراف بريت كافانو، الذي رشحه ترامب وتم تأكيده للمحكمة العليا في عام 2018.
محامية شركات
وفي شركة "مونجر" التي تضم 200 محامي، ركزت "فانس"، وهي أحد الشركاء، على الدعاوى المدنية والاستئنافات، وفقاً لسيرة ذاتية عبر الإنترنت تمت إزالتها الآن من موقع الشركة على الإنترنت.
وتضم الشركة، التي أسسها الراحل "تشارلي مونجر"، شركات "بيركشاير هاثاواي"، و"بنك أوف أميركا"، و"بي جي آند إي" (PG&E) من بين عملائها.
وتظهر سجلات المحكمة أن من بين عملاء "فانس" هناك قسماً من شركة "والت ديزني" ومجلس أمناء جامعة كاليفورنيا.
وقال متحدث باسم "مونجر" إن "فانس" كانت: "محامية وزميلة ممتازة". وترك "دوجلاس إيمهوف"، زوج نائبة الرئيس الديمقراطي السابقة "كامالا هاريس"، وظيفته في شركة المحاماة "دي إل إيه بايبر" بعد أيام من انتخابات 2020.
وفي يوليو، قالت "أوشا" في بيان إنها استقالت من شركتها القانونية، "مونجر، تولز وأولسون"، لدعم أسرتها.