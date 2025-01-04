زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا ومخاوف من كارثة كبرى

وأثارت الهزات الأرضية المتكررة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة مخاوف من وقوع كارثة كبرى محتملة، خاصة في منطقة أواش فنتالي، التي تبعد حوالي 230 كيلومترا عن أديس أبابا.