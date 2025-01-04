زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا ومخاوف من كارثة كبرى
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومركز أبحاث علوم الأرض الألماني اليوم السبت إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يقع على بعد 42 كيلومترا شرقي العاصمة أديس أبابا وعلى عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.
وتعرضت المنطقة نفسها لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة، وسلسلة من أكثر من 30 زلزالا أصغر قوة خلال الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع أناضولو أجانسي بثوران بركاني في جبل دوفان بوسط إثيوبيا.
وأثارت الهزات الأرضية المتكررة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة مخاوف من وقوع كارثة كبرى محتملة، خاصة في منطقة أواش فنتالي، التي تبعد حوالي 230 كيلومترا عن أديس أبابا.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت المنطقة أكثر من عشرة زلازل طفيفة، مما دفع السكان إلى النظر إلى المسألة بقلق.
وقال مدير المنطقة عبده علي إن السلطات تبذل جهودا لمنع وقوع إصابات من خلال نقل السكان المعرضين للخطر إلى مناطق أكثر أمانا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وأضاف علي أن الهزات مستمرة وتصبح أكثر قوة، وأن الهزة الأخيرة شعر بها سكان أديس أبابا خلال الليل.