تكريمًا لمسيرتها: "أصيلة" تتوّج الشاعرة "تانيلا بوني" بجائزة الشعر الإفريقي

تانيلا بوني: صوت المرأة الإفريقية المعاصرة

ولدت تانيلا بوني في أبيدجان عام 1954، وتعتبر من أبرز رموز الحركة النسوية في إفريقيا وأحد أهم الأصوات الشعرية النسائية في القارة. تميزت كتاباتها بدمج الالتزام الاجتماعي والثقافي مع الجمالية الشعرية، حيث سلطت الضوء على قضايا الهوية والمرأة والمجتمع الإفريقي.

برزت موهبتها الشعرية منذ صغرها، ورغم اهتمامها بالفلسفة والرواية، إلا أنها تمكنت من ترسيخ مكانتها في المشهد الشعري الإفريقي من خلال إنتاج غني وعميق. يُعرف أسلوبها بالرصانة والقدرة على التعبير عن قضايا الهوية والصراع بشكل رفيع وموجز، مما أكسبها احترامًا وشهرة واسعة في الأوساط الثقافية الفرنكوفونية والإفريقية.

حازت بوني على عدة جوائز أدبية مرموقة، منها:

جائزة أحمدو كوروما (2005)

جائزة أنطونيو فيكارو (2009)

جائزة التميز في الآداب من رئاسة كوت ديفوار (2017)

جائزة تيوفيل غوتييه من الأكاديمية الفرنسية (2018)

جائزة المهرجان الدولي للشعر الفرنكوفوني (2023)

إلى جانب إسهاماتها الأدبية، شغلت بوني منصب رئيسة اتحاد كتاب كوت ديفوار، وكانت من المنظمين الرئيسيين للمهرجان الدولي للشعر في أبيدجان. وهي أيضًا عضو مشارك في أكاديمية المملكة المغربية، وتؤدي دورًا قياديًا في عدد من المنظمات الثقافية والفكرية.

جائزة تشيكايا أوتامسي: تكريم للشعر الإفريقي

تأسست جائزة "تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي" عام 1988 من قبل الأمين العام الأسبق لمؤسسة منتدى أصيلة، الراحل محمد بن عيسى. وتُمنح الجائزة كل ثلاث سنوات لأحد الشعراء الأفارقة المرموقين، تكريمًا لذكرى الشاعر الكونغولي الراحل تشيكايا أوتامسي، الذي كان يحضر مواسم أصيلة منذ عام 1981.

تعد تانيلا بوني ثاني شاعرة إيفوارية تتوج بهذه الجائزة، والتي فاز بها على مر السنين شعراء مرموقون من مختلف أنحاء القارة، من بينهم الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر المغربي عبد الكريم الطبال، والشاعر الكاميروني بول داكيو.