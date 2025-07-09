أصيلة تتنفس الفن: سيمفونية الألوان والإبداع في قلب المدينة العتيقة

أسدل الستار على فعاليات الدورة الصيفية من موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، بعد أسبوع حافل بألوان الفن والإبداع، امتد من 29 يونيو حتى 7 يوليو 2025، تحت رعاية الملك محمد السادس، وبشراكة بين مؤسسة منتدى أصيلة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وبلدية أصيلة.

تميزت هذه الدورة بتنظيم ورشة الصباغة على الجداريات في المدينة العتيقة، بإشراف الفنان عبد القادر المليحي، ومشاركة نخبة من الفنانين المغاربة والدوليين، الذين أبدعوا لوحات زينت جدران أصيلة وأضفت عليها رونقاً فنياً جديداً. كما استمتع أكثر من 40 طفلاً بورشة جداريات خاصة، أطرها فنانون متخصصون، في حين أنجز الفنان طارق فيطح عملاً فنياً مميزاً بديوان قصر الثقافة.

ولم تغب الأنشطة الأدبية عن أجواء الموسم، حيث شارك أكثر من 30 طفلاً في مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، ورافقوا الفنانين في ورش الجداريات، ليبدعوا نصوصاً شعرية وسردية مستوحاة من الأعمال الفنية، ما ساهم في صقل مهاراتهم الأدبية والفنية.