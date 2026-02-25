904 آلاف معتمر في الحرم المكي خلال يوم واحد

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم السبت 21 فبراير عن تسجيل رقم قياسي جديد لعدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة على الإطلاق.
وكشفت "شؤون الحرمين" أن 904,000 معتمر قد أدوا مناسك العمرة يوم السبت، الذي يوافق الرابع من شهر رمضان لعام 1447 هـ في التقويم الهجري، محطمين بذلك كافة الأرقام القياسية السابقة.
وكان قد تم تسجيل رقم قياسي العام الماضي في 7 مارس لأكبر عدد من المعتمرين، حيث بلغ حينها 500,000 معتمر.
وخلال شهر رمضان، الذي يشهد فيه المسجد الحرام ارتفاعاً في أعداد المصلين، تعمد السلطات السعودية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية لضمان السلامة والتحكم في الحشود.
تم تخصيص منطقة الطاف (منطقة الرخام الأبيض المفتوحة المحيطة مباشرة بالكعبة المشرفة) حصرياً للمعتمرين طوال اليوم لضمان أداء المناسك بأمان.
ونظراً لامتلاء أماكن الصلاة بسرعة، خاصة في أيام الجمعة، وصلوات المغرب، والعشاء، والتراويح، والتهجد في العشر الأواخر من رمضان، فقد وُجه المصلون بالتوجه إلى الساحات المتاحة والمناطق المخصصة وفقاً للتوجيهات.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تتبع الحركة عبر أبواب المسجد اللوحات الإرشادية، كما تم حظر التجمع في الممرات والطرق والساحات.
ولإدارة الحشود والازدحام المحيط بالمسجد الحرام، نفذت السلطات تدابير للتحكم في حركة المرور ومسارات مخصصة للمشاة فقط في المنطقة المركزية.
وفي المنطقة المركزية، تم وضع مسارات محددة للمشاة، ويُحظر دخول المركبات إليها لفترات طويلة حول أوقات الصلاة. كما تم منع الدراجات النارية والهوائية غير المصرح لها من دخول المنطقة، وتخضع المركبات المتوقفة في المواقع التي تؤثر على سلامة المشاة للسحب والمخالفات المرورية.
ويتم تنظيم نقل المصلين عبر الحافلات العامة من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومن 14 منطقة وقوف مخصصة، بما في ذلك تسع مناطق داخل العاصمة المقدسة وخمس على الطرق المؤدية إليها. ويتم توجيه المصلين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية خلال أوقات الذروة والازدحام إلى المساجد القريبة والمصليات المجهزة.