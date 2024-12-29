85 مسافراً يلقون حتفهم في تحطم طائرة كورية جنوبية

قالت وكالة الإطفاء الوطنية إن 85 شخصا على الأقل قتلوا عندما انحرفت طائرة ركاب عن المدرج وتحولت إلى كرة من النار بعد اصطدامها بجدار في مطار "موان" الدولي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إنه تم إنقاذ شخصين.

وأوضحت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع أثناء هبوط الرحلة 7C2216 التابعة لشركة "جيجو إير"، والتي كانت تقل 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن رحلة من العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد قليل من الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) في مطار في جنوب البلاد. ولم تؤكد الوزارة التقارير عن وقوع ضحايا. تابع آخر الأخبار.

وقال مسؤول آخر في إدارة الإطفاء إنه تم انتشال 58 جثة على الأقل، لكن هذا العدد ليس نهائيا، مشيراً إلى أنه تم العثور على شخصين على قيد الحياة وإن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن ثلاثة أشخاص تم إنقاذهم.

وقال مسؤول بالمطار لرويترز بعد وقت قصير من وقوع الحادث إن السلطات تعمل على إنقاذ الأشخاص في قسم الذيل. وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية الطائرة ذات المحركين وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط واضحة قبل أن تصطدم بجدار في انفجار من اللهب والحطام. وأظهرت صور أخرى دخانًا ونيرانًا تلتهم أجزاء من الطائرة. ونقلت يونهاب عن سلطات المطار قولها إن عجلات الهبوط ربما تعطلت بسبب اصطدام طائر.

وذكرت وكالة أنباء نيوز 1 أن أحد الركاب أرسل رسالة نصية إلى أحد أقاربه يقول فيها أن طائراً عالق في الجناح. وقال مسؤول من إدارة الطيران بوزارة النقل إن اصطدام الطائر من بين عدة نظريات لم يتم التحقق منها، مضيفًا أن التحقيق لا يزال جاريًا. وذكرت وزارة النقل أن الركاب بينهم مواطنان تايلانديان ويعتقد أن الباقين كوريون جنوبيون.

وقال متحدث باسم شركة طيران جيجو إن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للحصول على تفاصيل الحادث بما في ذلك الخسائر البشرية وسببه.

ولم تستجب شركة بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على الفور لطلبات التعليق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن جميع الرحلات الداخلية والدولية في مطار موان ألغيت.

أمر الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانج موك، الذي تم تعيينه زعيما مؤقتا للبلاد يوم الجمعة بعد عزل الرئيس المؤقت السابق وسط أزمة سياسية مستمرة، ببذل جهود إنقاذ شاملة، حسبما قال مكتبه.

وعقد رئيس أركانه اجتماعا طارئا.