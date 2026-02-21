8 قتلى وإجلاء 20 ألف عائلة بعد أمطار غزيرة في مينداناو

بدأت عمليات الإغاثة بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وفاة 8 أشخاص وتشريد أكثر من 20 ألف عائلة في جميع أنحاء منطقتي دافاو وكاراجا في مينداناو، جنوب الفلبين.

أفادت السلطات بوفاة سبعة أشخاص بسبب الانهيارات الأرضية في مدينة ماتي، دافاو أورينتال ومونكايو في دافاو دي أورو. كما توفي عامل منجم في بلدة بانتوكان في دافاو دي أورو، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى ثمانية.

أفاد مكتب الدفاع المدني الحادي عشر (OCD XI) أن ما لا يقل عن 33 مجتمعًا في كلتا المقاطعتين تعرضت لانهيارات أرضية.

في غضون ذلك، عانت أكثر من 20 ألف عائلة في 47 بارانغاي من فيضانات هائلة في كلتا المقاطعتين، وكذلك في مقاطعة دافاو ديل نورتي.

تشمل المناطق المتضررة الأخرى أيضًا سوريجاو ديل نورتي، سوريجاو ديل سور، جزر ديناغات، وأغوسان ديل سور.

أُجبرت مئات العائلات على الإخلاء، بينما نصب آخرون خيامًا على طول الطرقات للهروب من الفيضانات. وتضررت عدة طرق وجسور بسبب المياه الهائجة.

ضرب اضطراب جوي شديد يسمى خط القص – وهو التقاء الرياح الشرقية القادمة من المحيط الهادئ والرياح الشمالية الشرقية الأكثر برودة القادمة من شرق آسيا – الساحل الشرقي لمينداناو’، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة إلى شديدة منذ يوم الأربعاء.

أفادت محطة الأرصاد الجوية في هيناتوان، سوريجاو ديل سور، بتلقي 277 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق.

أثرت الفيضانات على حوالي 200 هكتار من حقول الأرز في مقاطعة دافاو أورينتال وحدها.

قال مدير مكتب الدفاع المدني الحادي عشر (OCD XI) إدنار دايانغيرانغ إن الأمطار الغزيرة توقفت يوم السبت، مما أتاح للعاملين الاجتماعيين الحكوميين إجراء عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة.

يتم توزيع أكثر من 135,000 حزمة غذائية عائلية في جميع أنحاء منطقة دافاو من قبل إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية XI.

5 قتلى، وآلاف النازحين مع تسبب إعصار بينها في فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين الفلبين: آلاف المتظاهرين المناهضين للفساد ينزلون إلى شوارع مانيلا لليوم الثاني الرئيس ماركوس لا يزال يطارده الفساد مع ظهور ‘رسائل’ تظهر أنه تلقى أموالاً