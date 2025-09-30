8 دول بقيادة الإمارات ترحب بخطة ترامب وتلتزم بإنهاء الحرب في غزة

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، ونظراؤه في سبع دول بياناً مشتركاً رحبوا فيه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام لغزة، مشيدين بجهوده لإنهاء الحرب.

يوم الإثنين، ضمن ترامب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على صفقة من 20 نقطة تدعو إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن من قِبل حماس، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة.1

تعهد إقليمي بالدعم والتنفيذ

وأعرب سموالشيخ عبد الله بن زايد ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، في بيانهم المشترك، عن استعدادهم للانخراط بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية نحو إنجاز الاتفاق وضمان تنفيذه، "بطريقة تضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وجاء في البيان: "لقد رحبوا بإعلان الرئيس ترامب بشأن مقترحه لإنهاء الحرب، وإعادة بناء غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، والمضي قدماً في سلام شامل، بالإضافة إلى إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية".

كما أكد الوزراء مجدداً التزامهم المشترك بالعمل مع واشنطن لإنهاء الحرب في غزة من خلال صفقة شاملة.

نقاط الاتفاق وأساس السلام العادل

ذكر الوزراء أن هذه الصفقة تضمن:

توصيل غير مقيد وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة. عدم تهجير الفلسطينيين. إطلاق سراح الرهائن. آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف. انسحاب إسرائيلي كامل.

كما تضمن الاتفاق إعادة إعمار غزة وخلق مسار لسلام عادل على أساس حل الدولتين، حيث تندمج غزة بالكامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقاً للقانون الدولي، باعتبار ذلك مفتاحاً لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد وزراء الخارجية على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تأمين السلام في المنطقة.