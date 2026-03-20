8 آلاف فخ رقمي في شهر".. القراصنة يستنسخون مؤسسات الخليج لسرقة مدخرات العمر للمقيمين

حذر خبراء الأمن السيبراني من ارتفاع في عدد النطاقات المسجلة حديثًا بكلمات مفتاحية مرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مجرمي الإنترنت المتطورين سجلوا أكثر من 8000 موقع إلكتروني احتيالي في الشهر الماضي، مستهدفين الأفراد والشركات على حد سواء.

“ما يثير القلق هو أن أكثر من 200 نطاق مزيف انتحل شخصية شركة نفط خليجية بارزة، وعدد قليل من البنوك الخليجية الكبرى، والخدمات الحكومية، مما يعرض المدخرات والهوية والبيانات الشخصية للخطر،” صرح رياد كمال أيوب، المدير العام لمجموعة رياد ومقرها الإمارات، لصحيفة الخليج تايمز.

"لا يستطيع المقيم العادي في دول مجلس التعاون الخليجي التمييز بين هذه المواقع المزيفة والمواقع الشرعية —هذه هي الحقيقة المرعبة التي نواجهها،" أشار أيوب، مضيفًا: "تم استنساخ مؤسسات كبرى بدقة بالغة لدرجة أن حتى محترفي الأمن السيبراني يتم خداعهم. نقرة خاطئة واحدة، أو إدخال بيانات اعتماد واحدة على موقع مزيف، ويمكن أن تختفي مدخرات العمر في دقائق."

حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الأسبوع الماضي الأفراد والمؤسسات من البقاء في حالة تأهب لخطر برامج مسح البيانات الخبيثة (wiper malware). وقال المجلس إنها من بين 'أكثر أنواع البرامج الضارة تدميراً' المصممة لمحو البيانات وتعطيل الأنظمة عمداً. وشدد المجلس على أهمية تبني ممارسات قوية للأمن السيبراني لضمان سلامة المستخدمين.