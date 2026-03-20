8 آلاف فخ رقمي في شهر".. القراصنة يستنسخون مؤسسات الخليج لسرقة مدخرات العمر للمقيمين

حذر خبراء الأمن السيبراني من ارتفاع في عدد النطاقات المسجلة حديثًا بكلمات مفتاحية مرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مجرمي الإنترنت المتطورين سجلوا أكثر من 8000 موقع إلكتروني احتيالي في الشهر الماضي، مستهدفين الأفراد والشركات على حد سواء.
“ما يثير القلق هو أن أكثر من 200 نطاق مزيف انتحل شخصية شركة نفط خليجية بارزة، وعدد قليل من البنوك الخليجية الكبرى، والخدمات الحكومية، مما يعرض المدخرات والهوية والبيانات الشخصية للخطر،” صرح رياد كمال أيوب، المدير العام لمجموعة رياد ومقرها الإمارات، لصحيفة الخليج تايمز.
"لا يستطيع المقيم العادي في دول مجلس التعاون الخليجي التمييز بين هذه المواقع المزيفة والمواقع الشرعية —هذه هي الحقيقة المرعبة التي نواجهها،" أشار أيوب، مضيفًا: "تم استنساخ مؤسسات كبرى بدقة بالغة لدرجة أن حتى محترفي الأمن السيبراني يتم خداعهم. نقرة خاطئة واحدة، أو إدخال بيانات اعتماد واحدة على موقع مزيف، ويمكن أن تختفي مدخرات العمر في دقائق."
حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الأسبوع الماضي الأفراد والمؤسسات من البقاء في حالة تأهب لخطر برامج مسح البيانات الخبيثة (wiper malware). وقال المجلس إنها من بين 'أكثر أنواع البرامج الضارة تدميراً' المصممة لمحو البيانات وتعطيل الأنظمة عمداً. وشدد المجلس على أهمية تبني ممارسات قوية للأمن السيبراني لضمان سلامة المستخدمين.
أشاد أيوب بالسلطات الإماراتية “ليقظتها الاستثنائية في الأمن السيبراني واستجابتها الاستباقية لهذه التهديدات.”
"نجحت وكالات الأمن السيبراني الإماراتية في اعتراض وتحييد أكثر من 1200 نطاق خبيث استهدف الإماراتيين والشركات في الربع الماضي وحده. وقد منعت فرق الاستجابة السريعة التابعة لها خسائر احتيال محتملة تقدر بنحو 450 مليون درهم،” أشار أيوب.
وتابع: “لقد أنشأ مجلس الأمن السيبراني الإماراتي والسلطات المعنية أنظمة عالمية المستوى لمراقبة التهديدات تكتشف وتعطل النطاقات الاحتيالية في غضون ساعات من التسجيل. هذا المستوى من الاستعداد والتطور التكنولوجي في حماية المواطنين والشركات يضع معيارًا للمنطقة بأكملها ويوضح ما يمكن أن تحققه اليقظة الممتازة في الأمن السيبراني لتجنب الهجمات المدمرة."
أشار أيوب إلى شبكتين متطورتين للاختراق:
تم إنشاء مواقع ويب زائفة لمحاكاة شركة نفط خليجية بارزة؛ وقد صُممت لسرقة بيانات اعتماد الموظفين والتسلل إلى البنية التحتية الحيوية. ونقل أيوب عن الدكتور محمد الشهري، المدير السابق للأمن السيبراني الصناعي، قوله: "هذه البوابات المزيفة تجمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي تمنح المهاجمين إمكانية الوصول إلى الأنظمة الداخلية وربما الشبكات التي تتحكم في البنية التحتية للطاقة.”
كان لدى بنك إقليمي 31 نسخة متطورة تستخدم online.com، secure__.com، verify.net، mobile-__.com، corporate.com، و app.com. هذه المواقع المزيفة، وفقًا لأيوب، توقع العملاء في فخ إدخال بيانات الاعتماد على ما يبدو تمامًا كتطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني. ومع ذلك، في غضون دقائق، يتم تحويل رصيد حسابهم بالكامل وتحويله إلى عملة مشفرة.”
شبه ضابط استخبارات إشارات سابق تطبيقات البنوك المزيفة بالنشالين الرقميين الذين يقرأون الرسائل، ويلتقطون كلمات المرور، ويراقبون كل معاملة لتزويد مجرمي الإنترنت بمفاتيح الحياة الرقمية الكاملة لشخص ما.’
المتسللون لا يسعون وراء المال فقط. يمكنهم سرقة هويتك، معلومات جواز سفرك، بيانات عائلتك،" حذر باحث في الأمن السيبراني في جامعة خليجية رائدة، مضيفًا: “يمكن استخدام هويتك المسروقة لارتكاب جرائم—كل ذلك باسمك."
لقد أكد مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية تبني ممارسات قوية للأمن السيبراني وقدم التوصيات التالية.
للأفراد، قم بتحديث الأنظمة والبرامج بانتظام؛ تجنب الروابط المشبوهة والملفات غير الموثوقة؛ واحتفظ بنسخ احتياطية منتظمة للبيانات الهامة.
للمؤسسات، قم بتطبيق نسخ احتياطية معزولة واختبرها بانتظام؛ قم بتقييد وإدارة امتيازات الوصول؛ عزز قدرات مراقبة الأمن والاستجابة للحوادث.
كما أكد أيوب أن “الوعي والاستعداد ضروريان لحماية البيانات وتقليل التهديدات المحتملة.” كما قدم هذه النصائح:
لا تنقر أبدًا على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تدعي أنها من بنكك. قم بالوصول إلى الخدمات المصرفية حصريًا عبر المواقع الإلكترونية المحفوظة في المفضلة أو التطبيقات الرسمية. اتصل ببنكك مباشرة باستخدام الرقم الموجود على بطاقتك الفعلية للتحقق من أي طلبات غير عادية.
تحقق من جميع الطلبات غير العادية عبر مكالمات هاتفية إلى أرقام معروفة. لا تدخل أبدًا بيانات اعتماد العمل على المواقع التي يتم الوصول إليها عبر روابط البريد الإلكتروني. أكد تعليمات الدفع عبر قنوات متعددة خارج النطاق.
اكتب عناوين URL الحكومية يدويًا. تحقق من أنك على النطاق الصحيح.'
قم بتثقيف الأقارب المسنين والأطفال الأكثر عرضة للهجمات المتطورة. ضع بروتوكولات تحقق عائلية لأي طلبات مالية. راقب الحسابات المصرفية يوميًا بحثًا عن نشاط مشبوه. أبلغ السلطات عن الاحتيال فورًا.
أكد أيوب: "كل شخص يتخذ هذه الاحتياطات يبني أفضل دفاع. هذا يتعلق بحماية ما يهم أكثر—الأمن المالي، الهوية الشخصية، سلامة الأسرة. المجرمون يعتمدون على الرضا عن النفس والجهل. لا تمنحهم ذلك.'"