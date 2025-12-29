7 مدن عالمية تلغي احتفالات ليلة رأس السنة 2026

أصبح استقبال العام الجديد مناسبة احتفالية محبوبة في جميع أنحاء العالم. من العد التنازلي والتقليد القديم لإسقاط الكرة في ساحة تايمز في نيويورك إلى الألعاب النارية في البرازيل التي تضيء خليجها، مع الملايين الذين يرتدون الأبيض لمشاهدة العرض — الاحتفالات لا تعرف حدودًا.
تشتهر دبي بنفسها بألعابها النارية الأيقونية حول برج خليفة، التي تدور حول أطول مبنى في العالم عند دقات الساعة 12، مصحوبة بعدة عروض مذهلة أخرى في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من أن عام 2025 كان عامًا مليئًا بالإنجازات، إلا أنه كان أيضًا عامًا مليئًا بالآلام غير المتوقعة وفقدان الأرواح، بدءًا من الكوارث الطبيعية والهجمات والحروب، إلى الكوارث الجوية والمآسي الأخرى.
بعض المدن حول العالم تقلل من احتفالاتها — بعضها في أعقاب حوادث مأساوية، وأخرى لضمان الأمن والسلامة العامة التي قد تتعرض للخطر خلال مثل هذه الأحداث الكبيرة.
إليك المدن التي توقف الألعاب النارية والحفلات والعد التنازلي بينما يستقبل العالم عام 2026، مع آمال في غد أفضل.
معروفة بالاحتفال الكبير خلال ليلة رأس السنة، من المقرر أن تتغير احتفالات نهاية العام في سيدني هذا العام في أعقاب إطلاق النار الجماعي القاتل في شاطئ بوندي الذي أودى بحياة 15 شخصًا كانوا يحضرون احتفال حانوكا في أحد أشهر شواطئ أستراليا.
وقع الحادث المأساوي بعد أن أطلق أب وابنه النار على الشاطئ، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الحشد الكبير. كان الهجوم الأسوأ في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا، وأثار صدمة في جميع أنحاء المجتمع العالمي.
لتكريم الضحايا، تم إلغاء الاحتفالات في شاطئ بوندي، بما في ذلك مهرجان الموسيقى المنتظر بشدة elrow Bondi Beach XXL. سيتم إعادة تذاكر المهرجان، وفقًا لمنظمي الحدث.
قال مروج الحدث، Fuzzy، إن القرار اتخذ من أجل التركيز على إظهار "التعاطف والرعاية لمجتمع سيدني اليهودي". كان من المتوقع حضور 15,000 شخص في المكان قبل الإلغاء.
بينما ستشهد مناطق مثل ميناء سيدني الأيقوني وباراماتا وكوجي ومانلي وليفربول عروضها الخاصة من الألعاب النارية، تم إلغاء عروض أخرى استجابة لإطلاق النار.
من المتوقع أن يقوم ميناء سيدني بالأمور بشكل مختلف، مع توقع وجود كثيف للشرطة في المنطقة وزيادة عدد كاميرات المراقبة لمتابعة الحشود.
سيتمكن الحضور أيضًا من تكريم الضحايا، حيث من المتوقع أن يسود الصمت على الجسر خلال الاحتفالات. سيتم إضاءة أعمدة الجسر بصورة حمامة وكلمة 'سلام' قبل الساعة 9 مساءً، وتتحول إلى اللون الأزرق في الساعة 10 مساءً لدعم الجمعية الخيرية للصحة النفسية Beyond Blue في أعقاب الهجوم.
سيتم إضاءة الجسر مرة أخرى في الساعة 11 مساءً أثناء دقيقة صمت تُلاحظ خلال بث ليلة رأس السنة.
قالت الحكومة المركزية في إندونيسيا إنها ستدعم خطط عدة مناطق للتخلي عن الألعاب النارية أثناء الاحتفال بالعام الجديد هذا الأسبوع تضامنًا مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في جزيرة سومطرة.
قالت عدة حكومات وقوات شرطة، بما في ذلك تلك في العاصمة جاكرتا وعلى جزيرة بالي السياحية الشهيرة، إنها لن تسمح بعروض الألعاب النارية احترامًا للضحايا في سومطرة، حيث قتلت الفيضانات والانهيارات الأرضية أكثر من 1,100 شخص، ولا يزال حوالي 400,000 مشردين.
حظرت الشرطة في عاصمة بالي، دينباسار، الألعاب النارية ليلة رأس السنة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية أنتارا يوم السبت. كما قال حاكم جاكرتا الأسبوع الماضي إنه لن تكون هناك عروض للألعاب النارية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وحث السكان على عدم إطلاقها.
لا تزال عدة مناطق في الجزيرة في حالة طوارئ حيث "اختفت" أكثر من 20 قرية عبر ثلاث محافظات بعد أن جرفتها الفيضانات.
على الرغم من أن هونغ كونغ لم تكشف رسميًا عن سبب إلغاء الألعاب النارية لليلة رأس السنة، إلا أن تقارير إعلامية محلية متعددة تشير إلى أنه قد يكون بسبب الحريق القاتل الأخير الذي اجتاح العديد من الأبراج السكنية الشاهقة في منطقة تاي بو الشمالية بالمدينة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا.
ألغت حكومة المدينة عرض الألعاب النارية هذا العام وبدلاً من ذلك سيقام حدث عد تنازلي بديل، والذي قالت إنه سيقوم "بنقل الطاقة الإيجابية والرعاية وبركات السلام لكل من السكان المحليين والزوار".
أشارت السلطات إلى الشبكة البلاستيكية العادية ورغوة العزل المستخدمة أثناء أعمال التجديد في المجمع كسبب للحريق الذي انتشر بسرعة إلى سبعة أبراج شاهقة، موطن لأكثر من 4,000 شخص.
مدينة الحب، المعروفة باحتفالاتها البراقة والرومانسية، ستتراجع مع حفل رأس السنة الجديدة في الشانزليزيه لأسباب أمنية.
تم إلغاء الحدث بسبب الخوف من التدافع والاضطرابات التي تأتي مع الحشود الكبيرة في المكان. لا يزال عرض الألعاب النارية مستمرًا.
محطة شيبويا في طوكيو، التي استحوذت على تغذية إنستغرام للجميع بمظهرها المستقبلي، معروفة بإقامة عد تنازلي لليلة رأس السنة كل عام. هذا العام، تم إلغاء الحدث، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم من تجمع الحشود الكبيرة حول المحطة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
كما أعرب عمدة شيبويا عن قلقه من زيادة الشرب في الشوارع خلال ذلك الوقت.
أعلنت بلغراد، عاصمة صربيا، أنها ستلغي بعض الأحداث في ليلة رأس السنة وكذلك ليلة رأس السنة الصربية في 14 يناير بسبب مخاطر السلامة على الأطفال.
يأتي هذا التحرك بعد إعلان من العمدة ألكسندر شابيتش الذي قال إنه لا يريد تعريض أي أطفال للخطر حيث كانت هناك العديد من الحالات التي اخترق فيها الناس الحواجز وواجهوا الحاضرين في الحفلات، والذين غالبًا ما يكونون فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عامًا.