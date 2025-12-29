7 مدن عالمية تلغي احتفالات ليلة رأس السنة 2026

على الرغم من أن هونغ كونغ لم تكشف رسميًا عن سبب إلغاء الألعاب النارية لليلة رأس السنة، إلا أن تقارير إعلامية محلية متعددة تشير إلى أنه قد يكون بسبب الحريق القاتل الأخير الذي اجتاح العديد من الأبراج السكنية الشاهقة في منطقة تاي بو الشمالية بالمدينة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا.