7 سبتمبر عطلة المولد النبوي الشريف في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت سلطنة عمان عدم رؤية الهلال مساء 23 أغسطس/آب، ما يعني أن شهر ربيع الأول بدأ يوم 25 أغسطس/آب.
وتستمر الأشهر الهجرية إما 29 أو 30 يومًا، وتنتهي عند رؤية الهلال. في التاسع والعشرين من كل شهر، تجتمع لجنة رؤية الهلال لرصد الهلال وإعلان بداية الشهر الهجري التالي.
يصادف المولد النبوي الشريف الثاني عشر من ربيع الأول. ونظرًا لعدم ثبوت رؤية الهلال في 23 أغسطس/آب في عُمان والإمارات العربية المتحدة، فسيكون المولد النبوي الشريف في الخامس من سبتمبر/أيلول.
إلا أن يوم 5 سبتمبر سيوافق يوم جمعة، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في السلطنة، لذلك قالت السلطات العمانية إن الأحد 7 سبتمبر سيكون عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
يمتد أسبوع العمل الرسمي في سلطنة عمان من الأحد إلى الخميس، مما يجعل توقيت العطلة يوم الجمعة مهمًا بشكل خاص بالنسبة للموظفين الذين سيستمتعون بعطلة نهاية أسبوع كاملة لمدة 3 أيام.
في دولة الإمارات، أُعلن عن عطلة مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص يوم الجمعة 5 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف. وسيحصل معظم الموظفين على عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام، حيث ستُدمج العطلة مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية (السبت والأحد).
