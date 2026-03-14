7 آلاف بحار فلبيني في الشرق الأوسط بأمان وسط إغلاق مضيق هرمز

أكد وزير إدارة العمال المهاجرين (DMW) هانز ليو كاكداك أن أكثر من 7000 بحار فلبيني في الشرق الأوسط “بأمان” بناءً على المراقبة المنتظمة من قبل الحكومة الفلبينية، مكرراً دعوته لأصحاب السفن لضمان سلامة البحارة مع بقاء التوتر الإقليمي دون تغيير.
ما يقرب من 25 إلى 30 بالمائة من البحارة في العالم هم فلبينيون، والعديد من ناقلات النفط وسفن الشحن غير قادرة على المرور عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير. وقد تعرضت بعض السفن للهجوم، بما في ذلك ناقلة البضائع السائبة التايلاندية المسجلة مايوري ناري التي تعرضت للضرب صباح الأربعاء أثناء عبورها الممر المائي للخليج، بعد مغادرتها ميناء خليفة في الإمارات العربية المتحدة.
يعاني البحارة الفلبينيون العالقون في مضيق هرمز من الخوف والملل، وفقًا لتقرير وكالة فرانس برس (AFP) يوم الخميس.
أكد كاكداك، الذي وصل إلى دبي يوم الجمعة لإعادة حوالي 450 فلبينيًا عالقًا في الإمارات العربية المتحدة إلى وطنهم، أنه تم حصر أكثر من 7000 بحار فلبيني وتم التأكد من سلامتهم.
ومع ذلك، هناك بحار فلبيني واحد مفقود منذ الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان. صرح كاكداك لـ خليج تايمز أن الحكومة الفلبينية تنسق بشكل وثيق مع البحرية العمانية للبحث والإنقاذ عن البحار الفلبيني المفقود الذي رفض الكشف عن هويته احترامًا لعائلة البحار وخصوصيته.
كان البحار الفلبيني المفقود على متن قاطرة استجابت للمساعدة سفينة منكوبة. “نأمل أن يتم العثور عليه قريبًا،” قال كاكداك، مضيفًا: “نحن على اتصال بالعائلة ونؤكد لكم أننا كنا ندعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة.”
في غضون ذلك، كرر كاكداك أن البحارة الفلبينيين لديهم الحق في رفض الإبحار في “مناطق الخطر الحربي” وسط الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وهذا يعني أن البحارة قد يطالبون مسؤولي السفن وشركات الشحن بإنزالهم إذا كانت سفنهم مقررة للإبحار عبر مضيق هرمز.
قال كاكداك إن هذه السياسة تستند إلى إشعار صادر عن وزارة العمال المهاجرين (DMW) في وقت مبكر من هذا الأسبوع، والذي يتماشى مع قرار لجنة منطقة العمليات الحربية (WOAC) التابعة للمنتدى الدولي للمفاوضات (IBF) بإعلان منطقة الخليج مكانًا خطيرًا للبحارة، حيث تعرضت عدة سفن لهجمات بصواريخ وطوربيدات إيرانية وأمريكية.
يوجد نموذج على موقع وزارة العمال المهاجرين (DMW) يوضح الإشعار الذي يمكن للبحار الفلبيني تنزيله وعرضه على مالك السفينة أو وكالة التوظيف. يمكن لأي بحار فلبيني أيضًا الاتصال بالخط الساخن لوزارة العمال المهاجرين (DMW) وطلب المساعدة.
أكد كاكداك لـ الخليج تايمز أنه لم يستفد أي بحار فلبيني بعد من حق رفض الإبحار.
