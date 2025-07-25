6 حوادث طيران في أسبوع: تنبيه عالمي يستدعي تعزيز أمان السفر الجوي

في غضون أسبوع واحد، سجلت ستة حوادث جوية بارزة كما يلي:

في الولايات المتحدة، اضطر طيار رحلة Delta (شغلتها SkyWest) إلى مناورات حادة لتجنب اصطدام بطائرة B-52 مسلحة كانت تقترب من اليمين أثناء اقترابه من مطار Minot في داكوتا الشمالية، والهيئة الفدرالية للطيران تحقق في الحادث.

في بنغلاديش، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-7 BGI داخل مدرسة خاصة في دكا يوم 21 يوليو، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا معظمهم من الأطفال، مع إصابة أكثر من 170.

طائرة Air India من طراز Airbus A320 انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مومباي تحت أمطار غزيرة، مما أدى إلى توقف مؤقت في العمليات وتلف في محرك.

نشوب حريق في وحدة الطاقة المساعدة (APU) لطائرة Air India بعد هبوطها في مطار دلهي، ما اضطر لطائرة الركاب للخضوع للتفتيش دون وقوع إصابات.

تحطم طائرة ركاب روسية من طراز Antonov-24 بحمولة تقارب 50 شخصًا في منطقة غابات كثيفة بالنائي الشرقي الروسي بمنطقة آمور، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها.