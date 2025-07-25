6 حوادث طيران في أسبوع: تنبيه عالمي يستدعي تعزيز أمان السفر الجوي

شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الحوادث الجوية المثيرة للقلق، مما أعاد إشعال المخاوف العامة من سلامة السفر جواً، خاصة بعد تحطم طائرة Air India المميت الشهر الماضي. ورغم أن تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني عن نسبة الحوادث لسنة 2023 يشير إلى معدل منخفض نسبياً يبلغ 1.87 حادثًا لكل مليون رحلة، وبعض البيانات من شركة Airbus في 2024 تؤكد غياب وفيات في 9 حوادث خسارة طائرة كاملة، إلا أن كثافة الحوادث المثيرة للقلق والاقترابات الخطيرة أعادت ترويع الركاب.
في غضون أسبوع واحد، سجلت ستة حوادث جوية بارزة كما يلي:
في الولايات المتحدة، اضطر طيار رحلة Delta (شغلتها SkyWest) إلى مناورات حادة لتجنب اصطدام بطائرة B-52 مسلحة كانت تقترب من اليمين أثناء اقترابه من مطار Minot في داكوتا الشمالية، والهيئة الفدرالية للطيران تحقق في الحادث.
في بنغلاديش، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-7 BGI داخل مدرسة خاصة في دكا يوم 21 يوليو، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا معظمهم من الأطفال، مع إصابة أكثر من 170.
طائرة Air India من طراز Airbus A320 انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مومباي تحت أمطار غزيرة، مما أدى إلى توقف مؤقت في العمليات وتلف في محرك.
نشوب حريق في وحدة الطاقة المساعدة (APU) لطائرة Air India بعد هبوطها في مطار دلهي، ما اضطر لطائرة الركاب للخضوع للتفتيش دون وقوع إصابات.
تحطم طائرة ركاب روسية من طراز Antonov-24 بحمولة تقارب 50 شخصًا في منطقة غابات كثيفة بالنائي الشرقي الروسي بمنطقة آمور، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
حادث تحطم طائرة صغيرة في إيطاليا أثناء الاصطدام بجسر على الطريق السريع، مما أسفر عن مقتل الطيار والراكب.
هذه الحوادث تتنوع بين تحطم فعلي، حوادث اقتراب خطيرة، وأعطال فنية تطلبت هبوطًا احتياطيًا أو إجراءات طارئة، ما يعزز مخاوف الركاب رغم نسب السلامة العالية عالمياً. التحقيقات من قبل الهيئات المعنية مثل FAA وNTSB وغيرها جارية لفهم أسباب الحوادث بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز سلامة الطيران.
المصدر الرئيسي للتفاصيل: تقرير موقع "خليج تايمز" وتحقيقات السلطات الدولية.