6 أيام في سجون إسرائيل: مقيمة إماراتية تعود بـ "عزيمة أقوى" لتقاوم من أجل فلسطين
بعد احتجازها ستة أيام لدى الجيش الإسرائيلي، عادت الدكتورة زهيرة سومر إلى الشارقة، منهكة لكنها عازمة. وصرحت الناشطة الجنوب أفريقية، التي انضمت إلى أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة، لصحيفة "خليج تايمز" أن محنتها عززت إصرارها على النضال من أجل العدالة والحرية للفلسطينيين.
رُحِّلت الأم لثلاثة أطفال، المقيمة في الشارقة، إلى جنوب أفريقيا يوم الاثنين، ووصلت إلى الإمارات صباح الثلاثاء. وبينما رُحِّلَ الناشطون الآخرون جوًا، قالت سومار إنها ومواطنين جنوب أفريقيين آخرين محتجزون، وكانوا آخر مجموعة تُغادر الزنازين الإسرائيلية.
كنا آخر دفعة تُبقَى. كنا خائفين بعض الشيء من بقائنا هناك في السابع من أكتوبر، ولم نكن نعرف إن كانوا سيجعلون منا عبرة لغيرهم بوجودنا هناك، كما أوضحت.
مع ذلك، أُطلق سراح المجموعة في اليوم التالي. وقالت سومر إن المجموعة لم تُغادر إسرائيل إلى بلدانها فورًا، كما فعل النشطاء الآخرون. وأضافت: "لقد أنزلونا على الحدود الأردنية، واضطرت خدماتنا القنصلية إلى القدوم لاستقبالنا". في اليوم التالي، هبطت سومر في جنوب أفريقيا، والتقت مجددًا بوالدتها وإخوتها.
اعتراض إسرائيلي
وقالت سومر إنها ونساء أخريات احتُجزن لمدة ستة أيام في "زنزانات مكتظة، وفي بعض الأحيان مُنعن من الوصول إلى المسؤولين القنصليين، وتعرضن للمعاملة بعدوانية من قبل الحراس".
قالت: "مررتُ بلحظات شعرتُ فيها بالخوف على حياتي. حتى لو كان جسدكِ يتألم، كان على عقلكِ أن يبقى قويًا."
عندما أعلنت سومر لأول مرة انضمامها إلى أسطول الصمود العالمي، لم تكن والدتها سعيدة بهذا القرار. لكن بمجرد أن أبحرت الناشطة، قالت إنها تقبلت الأمر، لكنها استمرت في المعاناة عندما اعترضت القوات الإسرائيلية السفينة. قالت: "انقطع الاتصال. لذا، لم يتأكد أحد من أننا بخير، أو أننا على قيد الحياة، أو أي شيء من هذا القبيل. أعتقد أن تلك الأيام كانت على الأرجح الأصعب على عائلتي".
قبل انضمامها إلى البعثة، أمضت سومر سنوات في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. قالت: "لقد عملت في الحركة الفلسطينية لأكثر من عقد من الزمان. كما نشأتُ في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. لذا، فإن النضال من أجل العدالة والحرية والمساواة والإنصاف هو شيء نشأتُ عليه. ولكنه أيضًا شيء جوهري في عملي المهني".
تتمتع سومار بخبرة عملية واسعة في مجال الأعمال وأستاذة جامعية، حيث تقضي وقتها بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، حيث كانت تعيش سابقًا.
ورغم التأثير الكبير الذي أحدثته الحملة، قالت إنها لم تتمكن من تحقيق نتائج بالسرعة الكافية، وهذا هو السبب الذي جعلها تقرر المشاركة مع مئات الناشطين الآخرين في أسطول الصمود العالمي.
أسطول الصمود العالمي هو مهمة بحرية مدنية لناشطين دوليين، أبحرت في أواخر سبتمبر/أيلول لإيصال مساعدات إنسانية وتحدي الحصار الإسرائيلي على غزة. اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية السفن في أوائل أكتوبر/تشرين الأول قبل وصولها إلى القطاع.
شكوك حول وقف إطلاق النار
رغم إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أعربت سومر عن تشككها فيه. فبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعته حماس وإسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب وقف جميع أعمال القتال، ودخول مساعدات كافية لإطعام سكان غزة الجائعين.
ورغم ذلك، أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء أنها ستقيد المساعدات، ولن تدخل أي إمدادات من الوقود أو الغاز إلى القطاع.
الجيش الإسرائيلي يقتل 6 فلسطينيين في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الحرب ترامب ووسطاء السلام يوقعون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ إسرائيل وحماس تكملان تبادلاً رئيسياً "نحن مستعدون": ملياردير إماراتي يقترح خطة لإعادة إعمار غزة