6 أيام في سجون إسرائيل: مقيمة إماراتية تعود بـ "عزيمة أقوى" لتقاوم من أجل فلسطين

عندما أعلنت سومر لأول مرة انضمامها إلى أسطول الصمود العالمي، لم تكن والدتها سعيدة بهذا القرار. لكن بمجرد أن أبحرت الناشطة، قالت إنها تقبلت الأمر، لكنها استمرت في المعاناة عندما اعترضت القوات الإسرائيلية السفينة. قالت: "انقطع الاتصال. لذا، لم يتأكد أحد من أننا بخير، أو أننا على قيد الحياة، أو أي شيء من هذا القبيل. أعتقد أن تلك الأيام كانت على الأرجح الأصعب على عائلتي".