5 لحظات لا تُنسى من لقاء بن سلمان وترامب: أسئلة وتوترات تثير الجدل﻿

عقد ولي العهد وترامب محادثات وأجابا على أسئلة الصحفيين، مما أدى إلى لحظات بارزة انتشرت عبر الإنترنت
سوبريتا بلاسوبرامانيان
التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر. وقد تم استقباله بحفاوة ومراسم، مما يدل على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

عقد ولي العهد وترامب محادثات وأجابوا على أسئلة الصحفيين، مما أدى إلى لحظات بارزة انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر الإنترنت.

إليكم بعض تلك اللحظات:

1. استقبال ولي العهد

قام ترامب بفرش السجادة الحمراء لاستقبال الأمير السعودي، في مراسم تضمنت إطلاق المدافع واستعراض الخيول.

2. 'أحب ذلك كثيراً'

عندما قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستزيد الاستثمارات من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار، طلب ترامب منه تكرار ما قاله. ابتسم الأمير وأكد الأرقام، فرد الرئيس الأمريكي قائلاً: "أحب ذلك كثيراً."

3. أسئلة حول خاشقجي

دافع ترامب عن محمد بن سلمان أمام الصحفيين يوم الثلاثاء، مؤكداً أن ولي العهد السعودي لم يكن يعلم عن مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018 على يد عملاء سعوديين.

4. ترامب ضد الصحفي

عندما سأل صحفي عما إذا كان عمل عائلة ترامب في السعودية يشكل تضارب مصالح، اتهمها بغضب بأنها "تسبب الإحراج لضيفه" بهذا السؤال. وواصل القول إن منظمتها، ABC News، كانت "واحدة من الأسوأ" في المجال وأنه يجب إلغاء ترخيصها.

٥. عشاء مع ماسك ورونالدو

حضر العشاء الذي تلا الزيارة الرسمية أسماء كبيرة من مختلف الصناعات — بما في ذلك رونالدو، الذي يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي، وإيلون ماسك، الذي يشير حضوره العشاء إلى احتمال المصالحة بعد خلافه العلني مع ترامب.

رويترز

"> رونالدو وماسك يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي شاهد: ترامب يستقبل الأمير السعودي بإطلاق المدافع واستعراض الخيول في البيت الأبيض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي ترامب في البيت الأبيض في ١٨ نوفمبر

