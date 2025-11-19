5 لحظات لا تُنسى من لقاء بن سلمان وترامب: أسئلة وتوترات تثير الجدل﻿

حضر العشاء الذي تلا الزيارة الرسمية أسماء كبيرة من مختلف الصناعات — بما في ذلك رونالدو، الذي يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي، وإيلون ماسك، الذي يشير حضوره العشاء إلى احتمال المصالحة بعد خلافه العلني مع ترامب.