5 قتلى وآلاف النازحين بسبب إعصار"بنها" في الفلبين

يعد الإعصار الثاني هذا العام في الفلبين أول كارثة كبرى تشهدها البلاد، حيث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين في شمال مينداناو يومي الخميس والجمعة.
أفاد مكتب الدفاع المدني الفلبيني (OCD) أن انهيارًا أرضيًا ناجمًا عن الأمطار، مع مرور المنخفض المداري 'باسيانغ' (الاسم الدولي: بنها) عبر جزيرة شمال مينداناو، أودى بحياة أربعة أفراد من عائلة واحدة بينما أصيب ثلاثة آخرون.
قال جوني كاستيلو، المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني، إن الوالدين وطفليهما دفنوا بعد انهيار التربة بالقرب من منطقة محجر في بارانغاي أغوسان، بينما أصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط الحطام بسبب الانهيار الأرضي في بلدية مجاورة.
تسبب باسيانغ في المزيد من الدمار في مدينة إيليغان المجاورة، حيث غمرت الفيضانات المجتمعات وغطت الأوحال جزءًا كبيرًا من المدينة.
توفيت المذيعة الإذاعية المحلية كريسلين باتيرنا فيلاسكو بسكتة قلبية بعد أن غمرت المياه شقتها.
هرع مستجيبو الكوارث في إيليغان طوال ليلة الخميس لإنقاذ السكان الآخرين المحاصرين في منازلهم مع فيضان نهر توبود بالمدينة.
أدى إعصار باسيانغ إلى نزوح أكثر من 21,000 مقيم في جميع أنحاء شمال شرق وشمال مينداناو، مع إقامة 6,384 عائلة داخل مراكز الإجلاء.
تم تفعيل ما مجموعه 197 مركز إجلاء، بما في ذلك 32 مركزًا استخدمت لعمليات الإجلاء الوقائية قبل وصول العاصفة.
قال مسؤولو الكوارث إن 100,375 شخصًا (27,572 عائلة) تأثروا، بما في ذلك في منطقة فيساياس، وضمن ذلك مدينة باكولود الكبرى في جزيرة نيغروس.
تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي في 28 منطقة، على الرغم من استعادة الكهرباء في جميع المواقع المتضررة اعتبارًا من صباح السبت.
تشهد الفلبين ما بين 20 إلى 25 إعصارًا استوائيًا في المتوسط سنويًا، ويصبح العديد منها مدمرًا بشكل متزايد بسبب آثار تغير المناخ.