5 قتلى بعد زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب مدينة سيبو في الفلبين

قالت أميليا ر.، إحدى سكان مدينة إيلويلو، إنها هرعت إلى الخارج عندما بدأت الأرض تهتز. وأضافت السيدة البالغة من العمر 61 عامًا: "استمر الاهتزاز طويلًا، فأخذتُ كلبنا وخرجتُ"، مضيفةً أن العديد من جيرانها هرعوا أيضًا إلى الخارج في حالة ذعر.