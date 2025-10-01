5 قتلى بعد زلزال بقوة 6.9 درجة ضرب مدينة سيبو في الفلبين

لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جزيرة سيبو في الفلبين يوم الثلاثاء (30 سبتمبر) الساعة 9.59 مساء (5.59 مساء بتوقيت الإمارات)، وفقا لتقرير وكالة فرانس برس نقلا عن الشرطة المحلية.
أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Philvolcs) في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة. وكان عمقه 10 كيلومترات، وأرسل موجات صدمية امتدت إلى ما بعد سيبو. كما أفاد سكان مدينة إيلويلو في جزيرة باناي، الواقعة شمال سيبو، بأنهم شعروا بالزلزال.
قالت أميليا ر.، إحدى سكان مدينة إيلويلو، إنها هرعت إلى الخارج عندما بدأت الأرض تهتز. وأضافت السيدة البالغة من العمر 61 عامًا: "استمر الاهتزاز طويلًا، فأخذتُ كلبنا وخرجتُ"، مضيفةً أن العديد من جيرانها هرعوا أيضًا إلى الخارج في حالة ذعر.
ريتا م.، وهي من سكان جارو، مدينة إيلويلو، أخبرتنا أنها كانت تستعد للنوم عندما وقع الزلزال. "أخذتُ هاتفي بسرعة وخرجتُ من المنزل على الفور".
في هذه الأثناء، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان في جزيرة ليتي.
وفيما يلي شدة الأمطار التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن:
كثافة III – سان فرناندو، سيبو
الشدة الثانية - لاوانج، سمر الشمالية
وأصدرت فيلفولكس أيضًا "تحذيرًا من تسونامي" لثلاث مقاطعات في فيساياس.
وفي تحذيرها، حثت الهيئة الجمهور على توخي الحذر من الأمواج غير العادية، مشيرة إلى أنه يجب على الناس "الابتعاد عن الشاطئ وعدم الذهاب إلى الساحل" في المقاطعات التالية حتى يتم رفع التحذير:
ليتي
سيبو
بيليران
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع وقوع هزات ارتدادية وقد تحدث أضرار بالممتلكات.