5 أعضاء من عصابة دولية للمخدرات في قبضة الشرطة العمانية

وذكرت الشرطة أن الأشخاص الخمسة، وجميعهم من جنسية آسيوية، يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة دولية تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل السلطنة، وتجهيزها لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، بالإضافة إلى ترويج جزء منها محليًا داخل أراضي عُمان.