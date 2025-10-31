5 أعضاء من عصابة دولية للمخدرات في قبضة الشرطة العمانية

ألقت شرطة عُمان السلطانية القبض على خمسة أشخاص من أعضاء عصابة دولية لتجارة المخدرات، في عملية كبرى لمكافحة تهريب المواد المخدرة داخل البلاد.
وذكرت الشرطة أن الأشخاص الخمسة، وجميعهم من جنسية آسيوية، يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة دولية تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل السلطنة، وتجهيزها لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، بالإضافة إلى ترويج جزء منها محليًا داخل أراضي عُمان.
وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان و56 ثانية، عرضت شرطة عُمان السلطانية مشاهد من المداهمات التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لإلقاء القبض على المتهمين.
وقال أحد الضباط إن العصابة حاولت عبور الحدود إلى داخل السلطنة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولتهم بعد رصد تحركات مشبوهة، ووضع خطة دقيقة لضبطهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الخمسة في أوقات وأماكن مختلفة، وذلك بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة.
ألق نظرة على الفيديو الذي نشرته الشرطة:
وفي أكتوبر الماضي، ألقت السلطات القبض على رجل من جنسية عربية بحوزته أكثر من 24 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، وذلك أثناء وجوده على متن حافلة ركاب كان ينقل فيها المخدرات داخل حقيبتي سفر.
وذكرت الشرطة أن المتهم كان يعتزم "الاتجار بالمخدرات وتعاطيها".