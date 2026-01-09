45 قتيلاً و2000 معتقل مع اتساع رقعة الاحتجاجات بإيران

أفادت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR)، ومقرها النرويج، يوم الخميس، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 45 متظاهراً، من بينهم ثمانية قاصرين، خلال قمع الاحتجاجات التي بدأت في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن يوم الأربعاء كان اليوم الأكثر دموية في الحراك المستمر منذ 12 يوماً، حيث تأكد مقتل 13 متظاهراً في ذلك اليوم وحده.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "تُظهر الأدلة أن نطاق القمع يزداد عنفاً واتساعاً كل يوم"، مضيفاً أن المئات أصيبوا بجروح، كما تم اعتقال أكثر من 2000 شخص.1

وفي المقابل، أوردت وسائل إعلام داخل إيران وبيانات رسمية مقتل 21 شخصاً على الأقل، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات، وذلك وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس.

