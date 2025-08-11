4.1 مليار روبية خسائر باكستان لإغلاق المجال الجوي

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 24 أبريل، واتخذت الهند إجراء مماثلا بعد أيام، ليظل الحظر ساريا حتى 23 مايو. وفي وقت لاحق، مددت باكستان الحظر حتى 24 يونيو، وردت الهند بتمديده حتى 23 يونيو.

وفي 23 يونيو/حزيران، قالت الدولتان إن الحظر سيظل قائما لمدة شهر آخر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الهندية أن باكستان مددت الحظر حتى 23 أغسطس/آب، وأن المجال الجوي الهندي سيظل مغلقا أمام الطائرات الباكستانية حتى نفس التاريخ.

الأولوية للدفاع

وفقًا لصحيفة "داون"، أكد بيان وزارة الدفاع إعطاء الأولوية للدفاع والسيادة على الخسائر المالية. كما نقل عن الوزارة تأكيدها عدم وجود أي تغييرات فيما يتعلق برسوم التحليق والطيران، وأن الرقم المحدد يشير إلى "عجز في الإيرادات، وليس إلى خسائر مالية إجمالية".

بدأت الخطوط الجوية الهندية استئناف رحلاتها إلى الشرق الأوسط مع إعادة فتح المجال الجوي. تمدد الهند وباكستان حظر المجال الجوي وسط التوترات المستمرة بشأن كشمير. تمدد باكستان حظر المجال الجوي على الطائرات الهندية بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار.