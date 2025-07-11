40 لتراً من زمزم.. غسل الكعبة في طقوس سنوية مهيبة

في تقليد سنوي معتاد، تم غسل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة احتفالاً بالعام الهجري الجديد 1447، بحضور كبار الشخصيات وسفراء عدد من الدول الإسلامية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية.

وتأتي العملية المعروفة باسم "الغسل"، دائمًا بعد استبدال الكسوة التي تتم في اليوم الأول من رأس السنة الهجرية.

وأثناء طقوس الغسل، تُفتح أبواب الكعبة - أقدس موقع في الإسلام - ويتم تنظيف داخلها بمسح الجدران بقطعة قماش مبللة بمزيج من ماء زمزم وماء الورد.

وقام بغسل الكعبة المشرفة هذا العام، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. وبعد أداء المناسك، أدى الأمير سعود صلاة الطواف.

وشهدت الفعالية التي أقيمت بعد صلاة الفجر اليوم الخميس، تواجدا أمنيا مكثفا.