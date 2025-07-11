40 لتراً من زمزم.. غسل الكعبة في طقوس سنوية مهيبة
في تقليد سنوي معتاد، تم غسل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة احتفالاً بالعام الهجري الجديد 1447، بحضور كبار الشخصيات وسفراء عدد من الدول الإسلامية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية.
وتأتي العملية المعروفة باسم "الغسل"، دائمًا بعد استبدال الكسوة التي تتم في اليوم الأول من رأس السنة الهجرية.
وأثناء طقوس الغسل، تُفتح أبواب الكعبة - أقدس موقع في الإسلام - ويتم تنظيف داخلها بمسح الجدران بقطعة قماش مبللة بمزيج من ماء زمزم وماء الورد.
وقام بغسل الكعبة المشرفة هذا العام، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. وبعد أداء المناسك، أدى الأمير سعود صلاة الطواف.
وشهدت الفعالية التي أقيمت بعد صلاة الفجر اليوم الخميس، تواجدا أمنيا مكثفا.
بماذا يُغسل الكعبة؟
تتكون عملية غسل الكعبة المشرفة من ثلاث مراحل رئيسية. أولاً، مرحلة التحضير باستخدام 40 لترًا من ماء زمزم، مقسمة إلى جالونين، وممزوجة بماء ورد طائفي ودهن عود خاص.
ثم تأتي مرحلة الغسل الفعلي، حيث تُغسل جدران الكعبة وباطنها. وأخيرًا، تأتي مرحلة التعطير والبخور باستخدام دهن الورد الطائفي وبخور العود الفاخر.
تستخدم العملية بأكملها:
40 لترًا من ماء زمزم مقسمة إلى جالونين من الفضة
540 مللتر من ماء الورد الطائفي
24 مليلتر من زيت الورد الطائفي عالي الجودة
24 مليلتر من زيت العود
3 مليلتر من المسك لتعطير جدران وأرضية الكعبة المشرفة
وأوضحت السلطات السعودية أن جميع المواد المستخدمة في الشعيرة تم إعدادها بعناية مسبقة "لضمان أعلى مستويات الطهارة والقداسة".
إطلع على الصور من الحفل الديني السنوي هنا: