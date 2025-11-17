40 ضحية متوقعة في تصادم حافلة حجاج هنود بصهريج في السعودية

تسبب حادث حافلة مروع في المملكة العربية السعودية في وقوع العديد من الضحايا، حيث اصطدمت المركبة، التي كانت تقل في الغالب حجاجاً من الهند، بصهريج وقود (ديزل).

أفادت تقارير إعلامية هندية أن الحافلة كانت في طريقها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عندما وقع الحادث حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية. وذكرت التقارير أن الحافلة كانت تقل في الغالب ركاباً من ولاية تيلانجانا.

أفادت وكالة"آني" بأن رئيس وزراء تيلانجانا، أ. ريفانث ريدي، عبّر عن صدمته إزاء حادث الحافلة وأمر على الفور قوات الأمن بالتحقيق.

وقال أسد الدين أويسي، عضو البرلمان عن حيدر أباد، إن 42 حاجاً كانوا على متن الحافلة عندما اشتعلت فيها النيران.1 وأخبر وكالة ANI أنه على اتصال بأبو ماثين جورج، نائب رئيس البعثة في السفارة الهندية بالرياض، الذي أكد له أنهم يجمعون معلومات حول الحادث. وأضاف أنه طلب من الحكومة ووزير الخارجية الدكتور إس. جايشانكار، إعادة الجثث إلى الهند وتقديم العلاج الطبي المناسب للمصابين.

