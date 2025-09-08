4 قتلى إسرائيليين و15 مصاباً في إطلاق نار بالقدس

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص قُتلوا في حادث إطلاق نار في القدس.
وأضافت أن من بين القتلى رجل في الخمسينيات من عمره وثلاثة رجال في الثلاثينيات من عمرهم. خمسة جرحى في حالة خطيرة جراء إصابتهم بطلقات نارية، بينما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء الزجاج، وتلقوا العلاج في موقع الحادث.
وفي وقت سابق، قالت الخدمة إنها تلقت تقارير عن سقوط 15 قتيلا في حادث إطلاق نار على مشارف القدس، فيما قالت الشرطة إن الجناة قتلوا.
ولم يتضح فورًا من نفذ إطلاق النار أو دوافعه. ووصفت الشرطة الإسرائيلية مطلقي النار بأنهم "إرهابيون"، ولم تذكر عدد مطلقي النار المتورطين.
وقال متحدث باسم الخدمة على X: "في الساعة 10:13 صباحًا، وردت تقارير إلى مركز الإرسال 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بشأن حوالي 15 إصابة، على ما يبدو بسبب إطلاق نار عند تقاطع راموت في شارع ييجال يادين في القدس".
وفي تغريدة لاحقة، قالت الخدمة إن هناك 5 مصابين بجروح خطيرة بطلقات نارية بين الضحايا، وأن العديد من الضحايا الإضافيين بدرجات متفاوتة من الإصابات يتلقون العلاج في مكان الحادث.
(مع مدخلات من رويترز)