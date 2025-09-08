4 قتلى إسرائيليين و15 مصاباً في إطلاق نار بالقدس

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص قُتلوا في حادث إطلاق نار في القدس.

وأضافت أن من بين القتلى رجل في الخمسينيات من عمره وثلاثة رجال في الثلاثينيات من عمرهم. خمسة جرحى في حالة خطيرة جراء إصابتهم بطلقات نارية، بينما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة جراء الزجاج، وتلقوا العلاج في موقع الحادث.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة إنها تلقت تقارير عن سقوط 15 قتيلا في حادث إطلاق نار على مشارف القدس، فيما قالت الشرطة إن الجناة قتلوا.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ولم يتضح فورًا من نفذ إطلاق النار أو دوافعه. ووصفت الشرطة الإسرائيلية مطلقي النار بأنهم "إرهابيون"، ولم تذكر عدد مطلقي النار المتورطين.