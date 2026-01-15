عالم

4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد إجلاء طبي

رفضت وكالة الفضاء الأمريكية الكشف عن هوية عضو الطاقم الذي يعاني من المشكلة الصحية أو تقديم تفاصيل حول المسألة
تنهي مهمة Crew-11 مهمتها في وقت أبكر من المخطط

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأربعاء بعد أن دفعتهم مشكلة طبية إلى الإجلاء وإنهاء مهمتهم قبل شهر من موعدها، وفقًا لقطات فيديو من ناسا.

انفصل رواد الفضاء الأمريكيون مايك فينكي وزينا كاردمان، ورائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، ورائد الفضاء الياباني كيميا يوي عن محطة الفضاء الدولية بعد خمسة أشهر في الفضاء.

بدأت كبسولة سبيس إكس كرو دراغون هبوطها من المدار حوالي الساعة 5:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:20 بتوقيت غرينتش) متجهة نحو الهبوط في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا حوالي الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

رفضت وكالة الفضاء الأمريكية الكشف عن هوية عضو الطاقم الذي يعاني من المشكلة الصحية أو تقديم تفاصيل حول المسألة، لكنها أكدت أن العودة ليست حالة طارئة.

