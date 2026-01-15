4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد إجلاء طبي

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأربعاء بعد أن دفعتهم مشكلة طبية إلى الإجلاء وإنهاء مهمتهم قبل شهر من موعدها، وفقًا لقطات فيديو من ناسا.