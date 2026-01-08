4 دول خليجية تسحب دفعات حليب الأطفال من نستله

نستله، عملاق الأغذية السويسري، يقوم بسحب منتجات حليب الأطفال عبر القارات منذ يوم الاثنين. ما بدأ كسحب في أوروبا فقط، توسع ببطء ليشمل أفريقيا والأمريكتين وآسيا أيضًا.
أصدرت 37 دولة على الأقل، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، وكذلك أستراليا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، تحذيرات صحية بشأن احتمال تلوث حليب الأطفال. في نفس الأسبوع، سحبت أربع دول خليجية المنتجات المتأثرة بعد إجراء الاختبارات اللازمة.
في مساء 7 يناير، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تسحب عددًا محدودًا من منتجات حليب الأطفال من نستله.
جاءت هذه الخطوة "بعد اكتشاف أن أحد المواد الخام المستخدمة في الإنتاج يحتوي على آثار من بكتيريا العصوية الشمعية، التي يمكن أن تنتج سم السيروليد، مما دفع لاتخاذ إجراءات لحماية صحة وسلامة المستهلكين."
تشمل المنتجات المسحوبة NAN Comfort 1، NAN Optipro 1، NAN Supreme Pro 1، 2 و3، Isomil Ultima 1، 2 و3، وAlfamino، وفقًا لبيان EDE.
حتى الآن، أصدرت ثلاث دول خليجية أخرى سحوبات وحذرت المستهلكين من استخدام هذا الحليب للأطفال:
في وقت سابق من نفس اليوم، أصدرت المملكة العربية السعودية أيضًا تحذيرًا، ناصحة بعدم استهلاك منتجات حليب الأطفال التي تنتجها نستله تحت العلامات التجارية NAN، ALFAMINO، S-26 GOLD، وS-26 ULTIMA.
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) من استهلاك منتجات حليب الأطفال التي تنتجها نستله تحت العلامات التجارية NAN، ALFAMINO، S-26 GOLD، وS-26 ULTIMA.
قالت السلطة إن هذا جاء بعد إخطار طوعي من الشركة بعد تقييم المخاطر المحتملة. كما قالت إنها اتخذت "الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الشركة، لسحب المنتجات من السوق وتراقب مباشرة تنفيذ الاستدعاء."
وأضافت أن التعرض لهذا السم قد يؤدي إلى أعراض صحية تشمل الغثيان، والتقيؤ المتكرر، وآلام البطن، مع التأكيد على أنه لم يتم ربط أي حالات مرضية بهذه المنتجات.
يوضح الجدول أدناه تفاصيل المنتجات المتأثرة وأرقام الدفعات المشمولة في الاستدعاء.
أصدرت الكويت أيضًا تحذيرًا غذائيًا قالت فيه إنها نفذت استدعاءً طوعيًا احترازيًا لبعض دفعات منتجات حليب الأطفال من نستله.
كما أكدت السلطة أن منتجات الحليب المتأثرة ليست من بين تلك المدرجة على بطاقة التموين الوطنية.
حذرت قطر، في 7 يناير، المستهلكين من استخدام بعض دفعات منتجات حليب الأطفال من نستله للاشتباه في تلوثها بالسم سيروليد.
حثت السلطة المعنية جميع المستهلكين الذين اشتروا المنتجات ذات أرقام الدفعات المذكورة في الجدول أدناه على إعادتها أو التخلص منها.
تؤكد وزارة الصحة العامة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات. يتم مراقبة نتائج التحليل المخبري لضمان سلامتها، بالإضافة إلى الحفاظ على التواصل المستمر مع الشركة المصنعة.
قالت المجموعة على موقعها الإلكتروني إنها اكتشفت "مشكلة جودة" في مكون مصدره أحد مورديها الرئيسيين.
"قامت نستله بإجراء اختبارات على جميع زيوت حمض الأراكيدونيك ومزيج الزيوت المقابلة المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الأطفال المحتمل تأثرها،" قالت على موقعها الإلكتروني.
"لم يتم تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المعنية حتى الآن."
"تؤكد نستله للآباء ومقدمي الرعاية أنها تتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سحب المنتج عند الضرورة."
قدمت نستله تعليمات لإعادة المنتجات والحصول على استرداد، بالإضافة إلى رقم هاتف للإجابة على أسئلة المستهلكين.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)