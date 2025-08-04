39 وجهة لحاملي جوازات سفر بنغلاديش بدون تأشيرة

مع تزايد ترابط الوجهات العالمية، تُتيح العديد من الدول دخولاً بدون تأشيرة للأجانب، وذلك حسب جواز سفرهم. مع ذلك، من الضروري التحقق من شروط كل وجهة على حدة، مثل غرض السفر ومدة الإقامة، وما إلى ذلك، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن سلطات الدولة. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" للاطلاع على قائمة كاملة بالوجهات المعفاة من التأشيرة للهنود والباكستانيين والفلبينيين.