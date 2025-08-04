39 وجهة لحاملي جوازات سفر بنغلاديش بدون تأشيرة

بمناظرها الطبيعية الخصبة وثقافتها الغنية، تعد بنغلاديش، وهي دولة تقع في جنوب آسيا، ثامن دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث بلغ عدد سكانها 173.6 مليون نسمة، اعتبارًا من عام 2024.
مع سعي شباب البلاد لاستكشاف العالم أو البحث عن فرص عمل، يسافر عدد كبير من البنغاليين إلى مختلف أنحاء العالم. وفي الإمارات العربية المتحدة، يُقدر عدد البنغاليين المقيمين والعملين فيها بـ 1.2 مليون بنغالي، ويشكلون ثالث أكبر جالية مغتربة في البلاد.
مع تزايد ترابط الوجهات العالمية، تُتيح العديد من الدول دخولاً بدون تأشيرة للأجانب، وذلك حسب جواز سفرهم. مع ذلك، من الضروري التحقق من شروط كل وجهة على حدة، مثل غرض السفر ومدة الإقامة، وما إلى ذلك، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن سلطات الدولة. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" للاطلاع على قائمة كاملة بالوجهات المعفاة من التأشيرة للهنود والباكستانيين والفلبينيين.
وفقًا لشركة هينلي وشركاه، يحتل جواز السفر البنغلاديشي المرتبة 94، ويتيح دخول 39 دولة بدون تأشيرة. اقرأ القائمة الكاملة هنا:
جزر البهاما
بربادوس
بوتان
بوليفيا
جزر فيرجن البريطانية
بوروندي
كمبوديا
جزر الرأس الأخضر
جزر القمر
جزر كوك
جيبوتي
دومينيكا
فيجي
غرينادا
غينيا بيساو
هايتي
جامايكا
كينيا
كيريباتي
مدغشقر
جزر المالديف
ميكرونيزيا
مونتسيرات
موزمبيق
نيبال
نيوي
رواندا
ساموا
سيشل
سيراليون
الصومال
سريلانكا
سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت وجزر غرينادين
غامبيا
تيمور الشرقية
ترينيداد وتوباغو
توفالو
فانواتو