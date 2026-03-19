260 ألف هندي يعودون إلى الوطن من الشرق الأوسط

عاد أكثر من 260,000 هندي إلى وطنهم من الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير.
تأمل شركات الطيران الهندية في تشغيل المزيد من الرحلات الجوية من المنطقة لإعادة الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وقضاء الوقت مع عائلاتهم خلال عطلة العيد.
قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن حوالي 70 رحلة جوية تم تشغيلها يومياً بين الإمارات والهند خلال اليومين الماضيين. وقال المتحدث لوسائل الإعلام: “نواصل مساعدة البحارة والمواطنين الهنود العالقين والزوار لفترات قصيرة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية والدعم اللوجستي حيثما لزم الأمر.” وأضاف: “لقد بذلنا أيضاً جهوداً خاصة لمساعدة الطلاب الهنود في منطقة الخليج.”
وقال إنه يتم أيضاً إعادة الهنود العالقين في إيران إلى الهند عبر الطرق البرية إلى أرمينيا وحتى أذربيجان.
عبر حوالي 90 هندياً في إيران إلى أذربيجان، بينما تم نقل أكثر من 500 إلى أرمينيا. وقد ساعدت السفارة الهندية في طهران، التي تعمل بكامل طاقتها على الرغم من الحرب المستعرة، الهنود (بما في ذلك الطلاب والحجاج) على الانتقال من إيران إلى الدول المجاورة.
قال شاشي ثارور، عضو بارز في البرلمان عن حزب المؤتمر من ولاية كيرالا، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية، لوسائل الإعلام إنه لا يزال هناك ألف هندي آخر عالقين في إيران. وقال: “لكن ليس جميعهم بالضرورة يرغبون في المغادرة.”
ناقش الاجتماع أيضاً رفاهية الجالية الهندية في الخليج وعدد السفن العالقة في المنطقة المحملة بالنفط.
تنتظر العديد من عائلات الهنود العاملين في الخليج عودة أحبائهم خلال عطلة العيد. تمكن محمد آصف من الانضمام إلى عائلته في لكناو بعد السفر إلى الوطن عبر عمان، ودفع أسعار تذاكر باهظة. وقال لوسائل الإعلام بعد عودته إلى الوطن: “دفعت حوالي 150,000 روبية (حوالي 6,000 درهم) للتذكرة.”