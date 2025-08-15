23 حالة وفاة و 160 مصاباً في حادث تسمم كحولي بالكويت

قالت وزارة الصحة الكويتية إن 160 شخصا أصيبوا بالتسمم بمادة الميثانول نتيجة تناول مشروبات كحولية ملوثة، ما أدى إلى وفاة 23 شخصا.
وذكرت أن معظم الضحايا والمصابين بالتسمم هم من الجنسيات الآسيوية.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أعلنت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن 51 شخصا يحتاجون إلى غسيل كلوي عاجل، و31 شخصا يحتاجون إلى تنفس صناعي.
وأضافت أن هناك 21 حالة إصابة بالعمى أو ضعف البصر.
تحظر الكويت استيراد أو إنتاج المشروبات الكحولية محلياً، ولكن يتم تصنيع بعضها في البلاد بشكل غير قانوني في أماكن سرية تفتقر إلى أي رقابة أو معايير السلامة، مما يعرض المستهلكين لخطر التسمم.
وقالت سفارة الهند في الكويت، التي تضم أكبر جالية هندية في الدولة الخليجية، إن نحو 40 مواطنا هنديا دخلوا المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، دون تحديد السبب.
وأضافت في بيان على موقع X "وقعت بعض الوفيات، بعضهم في حالة حرجة بينما يتعافى آخرون"، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة الصحة الكويتية إن معظم حالات التسمم أدخلت إلى العناية المركزة، حيث احتاجت إلى التنفس الصناعي والغسيل الكلوي العاجل.
ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتسمم عبر خطوط الطوارئ الساخنة.
يُعتبر التسمم بالميثانول خطيرًا وقد يُهدد الحياة. تشمل الأعراض المبكرة الصداع والدوار والغثيان والقيء.
إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي التسمم الشديد بالميثانول إلى الحماض الأيضي (دم شديد الحموضة، وفشل العديد من الأعضاء والوفاة.
(مع مدخلات من رويترز)