22 ضحية إثر سقوط رافعة على قطار في تايلاند

أفادت الشرطة التايلاندية أن قطاراً كان متجهاً من العاصمة التايلاندية إلى شمال شرق البلاد قد خرج عن مساره اليوم الأربعاء، بعد سقوط رافعة إنشائية فوق إحدى عرباته، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين.

وقع الحادث صباح الأربعاء في منطقة "سيخيو" بمقاطعة "ناخون راتشاسيما"، على بعد 230 كيلومتراً (143 ميلاً) شمال شرق بانكوك، وكان القطار في طريقه إلى مقاطعة "أوبون راتشاثاني".

وصرحت الشرطة المحلية لوكالة "رويترز" أن رافعة كانت تعمل في مشروع للسكة الحديدية فائقة السرعة انهارت واصطدمت بالقطار أثناء مروره، مما أدى إلى خروجه عن المسار واشتعال النيران فيه لفترة وجيزة. وأكدت الشرطة أنه تم إخماد الحريق وأن أعمال الإنقاذ جارية حالياً.

وقال "ثاتشابون شيناونج"، مدير الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما، لوكالة الأنباء الفرنسية: "قُتل 22 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح".