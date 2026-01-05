200 ناشط فلبيني يحرقون الأعلام الأمريكية احتجاجاً على اعتقال الرئيس الفنزويلي

أشارت غابرييلا إلى أنه مع وجود ما لا يقل عن 300 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، تُعتبر فنزويلا الدولة الأكثر غنى بالنفط في العالم، وهو مورد تسعى الولايات المتحدة لاستغلاله. "ندين العمل الإجرامي للولايات المتحدة ضد فنزويلا. تعبر النساء الفلبينيات عن تضامننا مع فنزويلا وجميع الشعوب الأخرى التي تدافع عن حقوقها وحرياتها،" أكدت غابرييلا.