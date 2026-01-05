200 ناشط فلبيني يحرقون الأعلام الأمريكية احتجاجاً على اعتقال الرئيس الفنزويلي

تجمع أكثر من 200 ناشط فلبيني في السفارة الأمريكية في مانيلا يوم الاثنين للتنديد بما وصفوه بـ “العدوان الإمبريالي الأمريكي وانتهاك خطير لسيادة فنزويلا.” كما أدانوا الغارات الجوية الأمريكية في عدة مدن فنزويلية يوم السبت ووصفوا القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بأنه "اختطاف لرئيس دولة ذات سيادة".
وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحرب الأمريكية ويحملون لافتات وملصقات تعلن ¡Manos fuera de Venezuela! (أيديكم عن فنزويلا!)، طالب المتظاهرون بعدم التدخل في شؤون الدولة الأمريكية الجنوبية، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مقدرة في العالم.
وصف اتحاد الصداقة الفلبيني-الفنزويلي البوليفاري (PBVFA)، وهو مجموعة تضامن محلية، الضربات العسكرية الأمريكية في نهاية الأسبوع بأنها “عرض من الوحشية السافرة من قبل الإمبريالية الأمريكية."
“هذه الأفعال مروعة للبشرية، وتمثل أسوأ أشكال القمع. هذه الاعتداءات ليست غير مبررة فحسب، بل مجرمة أيضًا بموجب القانون الدولي”، قال PBVFA في بيان مشترك مع خليج تايمز. “بعبارات أقوى، يجب الاعتراف بها كغير مبررة بشكل قاطع، وانتهاك صارخ للسيادة والكرامة الإنسانية”، أضافت المجموعة.
برني راموس/ماي داي مولتيميديا
سار المتظاهرون الفلبينيون إلى السفارة وأحرقوا الأعلام الأمريكية كعرض للتحدي. وقالت مجموعة باجونج أليانسنج ماكابايان، منظمة تجمع الاثنين: “إن اختطاف الحكومة الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو يشكل عملًا سافرًا من الاختطاف برعاية الدولة والعدوان العسكري، مما ينتهك حظر ميثاق الأمم المتحدة على استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، ومبادئ حصانة رؤساء الدول بموجب القانون الدولي العرفي، وسيادة فنزويلا الإقليمية.”
Nuel M. Bacarra/Kodao Productions
كما كانت حاضرة في تجمع مانيلا غابرييلا، وهي تحالف من مختلف المنظمات النسائية. لقد رفضوا الذريعة الأمريكية للغزو بأن فنزويلا كانت دولة إرهابية ومخدرات. وقالت المجموعة إن "الهجوم العسكري كان بسبب رفض فنزويلا السيطرة الاقتصادية والسياسية الأمريكية."
أشارت غابرييلا إلى أنه مع وجود ما لا يقل عن 300 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، تُعتبر فنزويلا الدولة الأكثر غنى بالنفط في العالم، وهو مورد تسعى الولايات المتحدة لاستغلاله. "ندين العمل الإجرامي للولايات المتحدة ضد فنزويلا. تعبر النساء الفلبينيات عن تضامننا مع فنزويلا وجميع الشعوب الأخرى التي تدافع عن حقوقها وحرياتها،" أكدت غابرييلا.
Nuel M. Bacarra/Kodao Productions
كما أعرب المشرعون الفلبينيون وزعيم بارز في الكنيسة الكاثوليكية عن قلقهم إزاء القبض على الزعيم الفنزويلي من قبل الولايات المتحدة. قاد النائب أنطونيو تينيو من قائمة حزب المعلمين ACT المسيرة إلى السفارة الأمريكية يوم الاثنين، بينما أصدرت النائبة ليلى دي ليما (قائمة حزب مامامايان الليبرالي) بيانًا قالت فيه إن الهجوم الأمريكي "يعيد النظام العالمي إلى نظام بربري 'القوة تصنع الحق'."
أشارت دي ليما إلى أن "الهجوم على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو يقوض النظام الدولي القائم على القواعد، مما يشكل سابقة رهيبة لزيادة العدوان من قبل القوى العظمى."
قال الكاردينال بابلو فيرجيلو ديفيد، الرئيس السابق لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، من جانبه في منشور على فيسبوك يوم الاثنين: "القانون الدولي واضح: 'يجب على جميع أعضاء (الأمم المتحدة) الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الاستقلال السياسي لأي دولة (ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2).
Nuel M. Bacarra/Kodao Productions
"بغض النظر عن حكم المرء بشأن سقوط مادورو، تظل الولايات المتحدة - والرئيس ترامب على وجه الخصوص - مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاك سيادة دولة عضو،" أضاف، مشيرًا إلى: "لا يمكن فرض الديمقراطية من الخارج."
في غضون ذلك، حثت وزارة الخارجية الفلبينية كل من الولايات المتحدة وفنزويلا على "حل النزاعات بالوسائل السلمية، وممارسة ضبط النفس لمنع تصاعد الصراع."