20 مارس أول أيام عيد الفطر في أستراليا

أعلن المجلس الوطني للأئمة الأسترالي أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر وأول أيام شوال 1447 هـ.
وفي بيان صادر عن المجلس، ذكر أن القرار اتخذ بعد متابعة مجلس الإفتاء الأسترالي للمراصد الفلكية والهيئات العلمية المتخصصة المكلفة برصد الهلال في أستراليا وحول العالم، وخاصة في الدول المجاورة.
وفقًا للإعلان، سيكون يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 هو اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.
وأضاف المجلس أن المعايير التي اعتمدها المفتي العام لأستراليا ومجلس الإفتاء الأسترالي لتحديد بداية ونهاية رمضان، وبداية شوال، ويوم عيد الفطر تستند إلى ولادة الهلال وفقًا لحسابات فلكية دقيقة قبل غروب الشمس، ومدة رؤيته بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤيته في أستراليا والمناطق المحيطة.
وأشار إلى أن هذه المعايير معتمدة أيضًا من قبل العديد من المجالس العلمية والفقهية والهيئات الإسلامية المرموقة حول العالم.