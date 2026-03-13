20 مارس أول أيام عيد الفطر في أستراليا

وأضاف المجلس أن المعايير التي اعتمدها المفتي العام لأستراليا ومجلس الإفتاء الأسترالي لتحديد بداية ونهاية رمضان، وبداية شوال، ويوم عيد الفطر تستند إلى ولادة الهلال وفقًا لحسابات فلكية دقيقة قبل غروب الشمس، ومدة رؤيته بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤيته في أستراليا والمناطق المحيطة.