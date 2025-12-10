19 قتيلاً إثر انهيار مبنيين في فاس المغربية

انهار مبنيان مكونان من أربعة طوابق في مدينة فاس المغربية، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل، وفقاً لحصيلة مؤقتة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم الأربعاء.

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) بأن "16 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفة أن عمليات البحث لا تزال جارية "لإنقاذ أشخاص آخرين قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض".

التركيبان المتجاوران، اللذان كانا يضمان ثماني عائلات، انهارا خلال الليل في حي "المستقبل" بمنطقة "المسيرة" في المدينة الشمالية الكبرى، بحسب الوكالة.

أشارت السلطات المحلية إلى أن حصيلة الضحايا قد ترتفع في الساعات القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء أن مسؤولي السلامة اتخذوا "الإجراءات الوقائية اللازمة"، بما في ذلك تأمين المنطقة المحيطة وإجلاء المباني المجاورة.

كما أفادت الوكالة بنقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس.

وفي فبراير من العام الماضي، توفي خمسة أشخاص جراء انهيار منزل في المدينة القديمة بفاس. وقبل ما يقرب من عقد من الزمان، في عام 2016، وقع حادثا انهيار مبنى مميتان في غضون أسبوع واحد. كان أحدهما منزلاً في مدينة مراكش الغربية أسفر عن مقتل طفلين، في حين أدى الانهيار الآخر لمبنى مكون من أربعة طوابق إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 24 آخرين.