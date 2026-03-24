177% ارتفاع أسعارالوقود والفلبين تدفع فاتورة الصراع

هناك اختلاف جذري في كيفية سلوك أسعار الديزل حالياً في جنوب شرق آسيا، وهو اختلاف كبير بقدر تباين مواردها البترولية وكيفية استجابة حكوماتها للأزمة في الشرق الأوسط. بعض الدول لم تتأثر بإغلاق مضيق هرمز بينما تشهد دول أخرى زيادات غير مسبوقة في أسعار المضخات.
الفلبين، بنطاق صادم يتراوح بين 100 و 177 بالمائة، شهدت أكبر زيادة جامحة في أسعار الديزل منذ بداية حرب US-Israel-Iran. من 55 بيزو/لتر قبل هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، يكلف الديزل الآن ما يصل إلى 126 بيزو/لتر في بعض مقاطعات الأرخبيل.
لا تمتلك البلاد إنتاجاً محلياً من النفط وتستورد منتجاتها البترولية المكررة من China و South Korea و Japan التي أعلنت جميعها عن خفض الصادرات حتى يستقر الإمداد من الشرق الأوسط.
ومما يزيد المشكلة تعقيداً هو الطبيعة غير المنظمة لصناعة النفط في Philippines حيث تعتبر قوى السوق العالمية والمحلية بالإضافة إلى هوامش الربح غير المعلنة لشركات النفط هي القواعد.
يرفض الرئيس الفلبيني Ferdinand Marcos Jr. حتى الآن استخدام الصلاحيات الطارئة المعروضة عليه لتعليق الضرائب على المنتجات النفطية لخفض أسعار المضخات بشكل كبير.
سجلت Brunei Darussalam، وهي مصدر رئيسي للنفط، زيادة صفرية متوقعة في أسعار الديزل ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إنتاجها المحلي والتحكم الحكومي.
من المثير للدهشة أن Malaysia الغنية بالنفط تتأثر أيضاً بأزمة الشرق الأوسط، مسجلة زيادة بنسبة 55.26 بالمائة في أسعار الديزل منذ 28 فبراير 2026. الزيادة أكثر حدة في Peninsular Malaysia بينما تظل الأسعار في East Malaysia الغنية بالنفط مستقرة.
سجلت Vietnam و Cambodia ارتفاعاً متطابقاً تقريباً في الأسعار بنسبة 73 بالمائة و 74 بالمائة على التوالي.
للتخفيف من تأثير الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أصدرت فيتنام قرارًا يسمح بتعديلات يومية أكثر مرونة للأسعار بدلاً من المراجعة الأسبوعية المعتادة. مثل الفلبين، تعتمد فيتنام بشكل كبير على واردات المنتجات البترولية.
في غضون ذلك، خفضت الحكومة الكمبودية رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة (VAT) على الديزل إلى 0%. كما ألغت الضريبة الخاصة البالغة 4% على الديزل وحافظت على تخفيض سعر الوقود عبر دعم مباشر قدره 6.5 سنتات للتر الواحد.
بينما تم تطبيق الزيادة الفعلية في السوق في تايلاند على مراحل، رفعت حكومتها السقف الرسمي للأسعار إلى 33.00 بات لإدارة العجز المتزايد في صندوق وقود النفط في المملكة’.
حافظت ميانمار ولاوس على زيادة معتدلة في أسعار الديزل بنسبة 37 في المائة و 33 في المائة على التوالي. في ميانمار، حددت Junta العسكرية سقوفًا رسمية للأسعار وحصص شراء صارمة، ولكن يُقدر أن أسعار السوق السوداء أعلى بكثير. تُعزى زيادة سعر الديزل في لاوس’ إلى ضعف عملتها مقابل الدولار الأمريكي.
سجلت سنغافورة، أغنى دولة في جنوب شرق آسيا، زيادة بنسبة 29 في المائة في أسعار الديزل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. بينما الطلب على هذا النوع من الوقود منخفض في الدولة الجزيرة بسبب لوائحها الصارمة للسيارات، فقد وصل سعر الديزل فيها إلى مستوى تاريخي بلغ 3.73 دولار سنغافوري/لتر بسبب صراع الشرق الأوسط.
لم يشهد الديزل المدعوم في إندونيسيا’ أي زيادة منذ إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، ارتفع سعر الديزل غير المدعوم بنسبة 9 في المائة.
أمرت تايلاند بتجميد صارم لأسعار الديزل القياسي لحماية المستهلكين من التقلبات العالمية، مما أدى إلى زيادة منخفضة بنسبة 4.01 في المائة عند المضخة.
لا توجد بيانات متاحة لتيمور الشرقية.
