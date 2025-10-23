17 دولة ومنظمة بينها السعودية تدين القوانين الإسرائيلية بشأن السيادة على الضفة الغربية

اجتمعت مجموعة من الدول العربية ودول آسيوية وأفريقية أخرى لإدانة قانونين إسرائيليين يسمحان بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
الدول والمنظمات التي تدين هذه القوانين هي:
المملكة العربية السعودية
الأردن
أندونيسيا
باكستان
تركيا
جيبوتي
عُمان
غامبيا
فلسطين
قطر
الكويت
ليبيا
ماليزيا
مصر
نيجيريا
جامعة الدول العربية
منظمة التعاون الإسلامي
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعربت الدول عن إدانتها "بأشد العبارات" لمشروعي القانونين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي.
كما أدانوا "المستوطنات الاستعمارية غير القانونية" التي تقيمها إسرائيل. وأشار البيان الصادر عن الدول إلى أنها تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. ويشير البيان تحديدًا إلى القرار رقم 2334، الذي يُدين أي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير "التركيبة السكانية، وطبيعة، ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ويشير أيضًا إلى محكمة العدل الدولية التي قالت إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدول والمنظمات رحبت بتأكيد محكمة العدل الدولية مجددًا على التزام إسرائيل بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على الضروريات. كما أكدت على ضرورة تسهيل إسرائيل لبرامج الإغاثة عبر هيئات الأمم المتحدة، وعدم استخدامها سياسة التجويع أو عرقلة المساعدات.
وأكدت المحكمة أيضًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
وأضاف البيان أن الدول تُحذر من أنشطة إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. ودعت المجموعة الدول الأخرى إلى محاسبة إسرائيل وضمان احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني.