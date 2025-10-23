17 دولة ومنظمة بينها السعودية تدين القوانين الإسرائيلية بشأن السيادة على الضفة الغربية

كما أدانوا "المستوطنات الاستعمارية غير القانونية" التي تقيمها إسرائيل. وأشار البيان الصادر عن الدول إلى أنها تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. ويشير البيان تحديدًا إلى القرار رقم 2334، الذي يُدين أي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير "التركيبة السكانية، وطبيعة، ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".