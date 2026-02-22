15% ..التعريفات الجمركية العالمية بقرار ترامب

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب في 20 فبراير أنه سيفرض تعريفة عالمية بنسبة 10 بالمائة “فوق التعريفات العادية” بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 بالمائة لمدة تصل إلى 150 يوماً على الدول التي تعاني من مشاكل “كبيرة وخطيرة” في ميزان المدفوعات.