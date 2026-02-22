15% ..التعريفات الجمركية العالمية بقرار ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع التعريفة الجمركية العالمية البالغة 10 بالمائة إلى 15 بالمائة، بأثر فوري.
"يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان بأنني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سأقوم، بأثر فوري، برفع التعريفة الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول،" قال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social.
قال الرئيس الأمريكي ترامب إن هذا القرار جاء بعد “مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة” لما وصفه بقرار المحكمة العليا “السخيف، سيء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل استثنائي” بشأن التعريفات الجمركية.
ادعى ترامب أن العديد من الدول كانت “تستغل” الولايات المتحدة لعقود دون عواقب، وأكد أن هذا التعديل قانوني بالكامل و“تم اختباره قانونياً.”
وأضاف أنه خلال الأشهر القادمة، ستقوم إدارة ترامب بتحديد وتنفيذ تعريفات جمركية إضافية مسموح بها قانونياً، مواصلةً جهود إدارته لتعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية.
واختتم ترامب بتأكيد التزامه بـ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى – أعظم من أي وقت مضى!!!”
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب في 20 فبراير أنه سيفرض تعريفة عالمية بنسبة 10 بالمائة “فوق التعريفات العادية” بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15 بالمائة لمدة تصل إلى 150 يوماً على الدول التي تعاني من مشاكل “كبيرة وخطيرة” في ميزان المدفوعات.
في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 فبراير، قال الرئيس الأمريكي إن حكم المحكمة العليا الذي ألغى تعريفاته الجمركية الشاملة كان "مخيباً للآمال بشدة" وإنه "يشعر بالخجل المطلق" من القضاة الذين حكموا ضده في قرار 6-3.