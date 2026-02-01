127 مسؤولاً حكومياً سعودياً في قبضة العدالة بتهمة الرشوة وسوء استخدام السلطة

في الشهر الأول من العام، قامت الهيئة بـ 1,543 زيارة للتحقق من الوزارات الحكومية بحثاً عن أي علامة على الفساد أو المخالفات. وبلغ عدد المشتبه بهم الذين خضعوا لهذه الفحوصات الرقابية 383.