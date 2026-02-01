عالم

127 مسؤولاً حكومياً سعودياً في قبضة العدالة بتهمة الرشوة وسوء استخدام السلطة

سوبريتا بلاسوبرامانيان
تاريخ النشر

قالت "نزاهة"، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، يوم الأحد الموافق 1 فبراير، إن المملكة العربية السعودية اعتقلت 127 مسؤولاً بتهمة الفساد خلال شهر يناير 2026.

في الشهر الأول من العام، قامت الهيئة بـ 1,543 زيارة للتحقق من الوزارات الحكومية بحثاً عن أي علامة على الفساد أو المخالفات. وبلغ عدد المشتبه بهم الذين خضعوا لهذه الفحوصات الرقابية 383.

الموظفون الـ 127 الذين تم ضبطهم خلال هذه الفحوصات في يناير 2026 كانوا من الإدارات الحكومية التالية:

  • وزارة الداخلية

  • وزارة الدفاع

  • وزارة التعليم

  • وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  • وزارة الصحة

تم القبض على المسؤولين بتهم الرشوة وسوء استخدام السلطة.

ومع ذلك، قالت هيئة مكافحة الفساد إنه من بين الـ 127 المعتقلين، تم الإفراج عن بعضهم بكفالة.

ارتفع عدد الاعتقالات عن الشهر الماضي، ديسمبر 2025، حيث كان 116 من عدد أقل من الإدارات - وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية، التعليم والصحة.

بينما كان عدد الزيارات الرقابية أقل، بلغ عدد المشتبه بهم 466 - حوالي 80 أكثر من يناير 2026.

