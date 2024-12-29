150 راكباً لقوا حتفهم في تحطم طائرة كورية جنوبية

قالت وكالة الإطفاء الوطنية إن 150 شخصا على الأقل قتلوا عندما هبطت طائرة ركاب بدون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت بكرة من النار بعد ارتطامها بجدار في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية يوم الأحد.

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن رحلة الخطوط الجوية جيجو رقم 7سي2216 القادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك وعلى متنها 181 شخصا كانت تحاول الهبوط بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل (0000 بتوقيت جرينتش) في المطار بجنوب البلاد.

وأكدت الوزارة أيضًا وقوع ضحايا في أعنف حادث جوي لشركة طيران كورية جنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. تابع آخر الأخبار.

وقال رئيس إطفاء موين لي جونج هيون في إفادة صحفية إن اثنين من أفراد الطاقم، رجل وامرأة، تم إنقاذهما من قسم ذيل الطائرة المحترقة. وقال لي إن الحريق تم إخماده بحلول الساعة 1 ظهرًا.

وقال "جزء الذيل فقط هو الذي احتفظ بقليل من الشكل، وبقية (الطائرة) يبدو من المستحيل التعرف عليها تقريبا". وأضاف لي أن السلطات تحولت من عمليات الإنقاذ إلى عمليات الانتشال، وبسبب قوة الاصطدام، فإنها تبحث في المناطق القريبة عن جثث ربما ألقيت من الطائرة. وقال رئيس المركز الصحي العام المحلي إن اثنين من أفراد الطاقم يعالجان في المستشفيات من إصابات متوسطة إلى خطيرة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول إطفاء قوله إن معظم الركاب البالغ عددهم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم يفترض أنهم لقوا حتفهم. وقال مسؤول إطفاء آخر إنه تم انتشال 58 جثة على الأقل لكن هذا العدد غير نهائي.

وقال لي إن المحققين يبحثون في اصطدام الطيور وظروف الطقس كعوامل محتملة. ونقلت يونهاب عن سلطات المطار قولها إن اصطدام طائر ربما تسبب في خلل في عجلات الهبوط. وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية الطائرة ذات المحركين وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط واضحة قبل أن تصطدم بجدار في انفجار من اللهب والحطام. وأظهرت صور أخرى دخانًا ونيرانًا تلتهم أجزاء من الطائرة. "هل يجب أن أقول كلماتي الأخيرة؟" ذكرت وكالة أنباء نيوز 1 أن أحد الركاب أرسل رسالة نصية إلى أحد أقاربه ليقول إن طائرًا عالق في الجناح. وكانت الرسالة الأخيرة للشخص هي "هل يجب أن أقول كلماتي الأخيرة؟"

ومن بين الركاب مواطنان تايلانديان، ويعتقد أن الباقين من كوريا الجنوبية، بحسب وزارة النقل.

وقال متحدث باسم شركة طيران جيجو إن الطائرة من طراز بوينج 737-800، وإن الشركة تسعى للحصول على تفاصيل الحادث بما في ذلك الخسائر البشرية وأسبابه. وقالت وزارة النقل إن الطائرة تم تصنيعها في عام 2009.

ونشرت شركة طيران جيجو رسالة اعتذار عن الحادث.

وقالت شركة بوينج في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن على اتصال بشركة جيجو إير فيما يتعلق بالرحلة 2216 ونحن على استعداد لدعمهم. ونعرب عن خالص تعازينا للأسر التي فقدت أحباءها، وتظل أفكارنا مع الركاب وأفراد الطاقم".

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن جميع الرحلات الداخلية والدولية في مطار موان ألغيت.

و أمر الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانج موك، الذي تم تعيينه زعيما مؤقتا للبلاد يوم الجمعة بعد عزل الرئيس المؤقت السابق وسط أزمة سياسية مستمرة، ببذل جهود إنقاذ شاملة، حسبما قال مكتبه.