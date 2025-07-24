11 مدنيا تايلاندياً قتلوا في الصراع مع كمبوديا

قال وزير الصحة التايلاندي إن ما يصل إلى 11 مدنيا تايلانديا وجنديا واحدا قتلوا في أحدث اندلاع للقتال على الحدود مع كمبوديا والذي بدأ يوم الخميس.
وقال سومساك ثيبسوثين للصحفيين إن تصرفات كمبوديا، بما في ذلك الهجوم على مستشفى، يجب اعتبارها جرائم حرب.
وقال الجيش التايلاندي في بيان إن القتلى بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.
شنت تايلاند ضربات جوية على أهداف عسكرية كمبودية اليوم الخميس فيما أطلقت كمبوديا الصواريخ والمدفعية مما أسفر عن مقتل مدني في تصعيد دراماتيكي للخلاف الحدودي المستمر منذ فترة طويلة بين الجارتين.
وقد دخل البلدان الجاران في نزاع مرير حول منطقة تعرف باسم المثلث الزمردي، حيث تلتقي حدود البلدين ولاوس، وهي موطن لعدد من المعابد القديمة.
وقد استمرت هذه المناوشات لعقود من الزمن، وتحولت إلى اشتباكات عسكرية دامية منذ أكثر من 15 عاما، ومرة أخرى في مايو/أيار، عندما قُتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار.
وتصاعد الصراع يوم الخميس، حيث أطلقت كمبوديا الصواريخ وقذائف المدفعية على تايلاند، وأرسلت الجيش التايلاندي طائرات إف-16 لتنفيذ ضربات جوية.
وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي ريتشا سوكسوانون إن ست طائرات انطلقت من مقاطعة أوبون راتشاثاني، وضربت "هدفين عسكريين كمبوديين على الأرض".