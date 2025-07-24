11 مدنيا تايلاندياً قتلوا في الصراع مع كمبوديا

وقد استمرت هذه المناوشات لعقود من الزمن، وتحولت إلى اشتباكات عسكرية دامية منذ أكثر من 15 عاما، ومرة أخرى في مايو/أيار، عندما قُتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار.