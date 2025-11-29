10 وفيات لأطفال "بسبب" لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة

قال مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة يوم الجمعة، إن مراجعة وجدت أن 10 أطفال على الأقل توفوا "بعد وبسبب" تلقي لقاح كوفيد-19.
أشار الدكتور فيناي براساد، المدير، في المذكرة إلى أن الوفيات كانت مرتبطة بالتهاب عضلة القلب (myocarditis).
المذكرة، التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز ولم تُنشر علناً، لم تقدم تفاصيل مثل أعمار الأطفال، وما إذا كانوا يعانون من أي مشاكل صحية أخرى، أو كيف حددت الوكالة الصلة بين اللقاح والوفاة. كما أنها لم تكشف عن الشركة المصنعة للقاحات المعنية.
كتب براساد في مذكرة للموظفين: "هذا كشف عميق". "لأول مرة، ستعترف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن لقاحات كوفيد-19 قتلت أطفالاً أمريكيين". ورفض براساد إجراء مقابلة لهذه المقالة.
تمثل رسالته تحولاً حاداً آخر من قبل السلطات الفيدرالية في ظل روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة في البلاد وناقد اللقاحات منذ فترة طويلة والذي وصف بشكل متكرر لقاحات كوفيد-19 بأنها غير آمنة.
في المقابل، أيد مسؤولو الصحة في إدارة ترامب الأولى، عندما تم تطوير اللقاحات أثناء الوباء، وفي سنوات بايدن، بقوة حقن كوفيد-19 كتدابير منقذة للحياة.
أصدر فريق كينيدي سياسات جديدة تحد من الوصول إلى الحقن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق وكذلك للشباب الذين يعانون من حالات طبية أساسية.
شكك خبراء الصحة العامة بشدة في تأكيدات كينيدي ومسؤولي الصحة في إدارة ترامب هذه بأن لقاحات كوفيد-19 خطيرة. وقد اعترف مسؤولو الصحة الفيدراليون السابقون بآثار جانبية خطيرة ولكن نادرة من الحقن، بما في ذلك حدوث التهاب عضلة القلب بين المراهقين والشباب.
لكن خبراء الصحة العامة هؤلاء أشاروا أيضاً إلى عدد الأرواح التي أنقذتها الحقن وإلى حقيقة أن الفيروس تسبب في أكثر من مليون وفاة بين الأمريكيين. وقد توفي حوالي 2100 طفل بسبب كوفيد-19 منذ بداية الوباء، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
لم تُنشر نتائج مراجعة إدارة الغذاء والدواء الجديدة في مجلة طبية خاضعة لمراجعة الأقران.
وصف الدكتور بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وناقد لسياسات كينيدي للقاحات، المذكرة بأنها مثال على ممارسة العلم "عن طريق بيان صحفي".
وقال إن المذكرة خالية من السياق مثل عدد أو معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس نفسه بين الأطفال الذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوه.
وقال أوفيت إن الأطفال الذين يعانون من التهاب عضلة القلب المرتبط باللقاح ظهروا في المستشفى، مع حالات تم حلها بسرعة.
وقال: "من ناحية أخرى، رأينا أطفالاً يدخلون مستشفانا مصابين بالتهاب عضلة القلب بسبب الفيروس". "كانت الحالات شديدة جداً وتسببت في الدخول إلى وحدة العناية المركزة".
كان بعض حلفاء كينيدي المناهضين للقاحات يضغطون على الحكومة لسنوات للتعمق أكثر في قاعدة بيانات الوكالة التي تتضمن تقارير غير مؤكدة عن الآثار الضارة لحقن كوفيد-19. وقالت المذكرة إن تحليل الوفيات المبلغ عنها للوكالة قادته الدكتورة تريسي بيث هوغ، مستشارة بارزة في إدارة الغذاء والدواء ومتشككة في اللقاحات، وتمت مراجعته من قبل فريق في الوكالة.
في مذكرته، أعلن براساد أيضاً عن تغييرات في الرقابة على اللقاحات والموافقة عليها، قائلاً سيكون هناك شرط بأن تشمل الدراسات العشوائية جميع المجموعات الفرعية، مثل النساء الحوامل. بالإضافة إلى ذلك، وصف الإطار السنوي لاختيار لقاح الأنفلونزا بأنه "كارثة منخفضة الجودة في الأدلة"، وقال إنه سيعاد فحصه أيضاً.
تأتي مذكرة براساد قبل اجتماع الأسبوع المقبل للجنة اللقاحات المؤثرة التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وتضم اللجنة التي اختارها كينيدي بعناية مؤيدين لما يسمى بمجتمع "الحرية الطبية"، الذين غالباً ما يتجنبون اللقاحات ويعارضون التفويضات الإلزامية.
قال مايكل أوسترهولم، وهو ناقد لرقابة كينيدي على وكالة الصحة وخبير في الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، إنه يعتقد أن المذكرة صدرت عمداً قبل الاجتماع.
وقال: “هذه طريقة غير مسؤولة للتعامل مع قضية صحية عامة بالغة الأهمية مثل التطعيم والأحداث السلبية”.
من المتوقع أن تناقش لجنة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجدول الزمني الأوسع لتطعيمات الأطفال. كما تخطط لمراجعة لقاح التهاب الكبد B، الذي استهدفه كينيدي وآخرون باعتباره غير ضروري لحديثي الولادة. ويقول مؤيدو التلقيح إنه أفضل طريقة للحماية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.
شكلت لجنة مركز السيطرة على الأمراض أيضاً مجموعة فرعية لمراجعة لقاحات كوفيد-19 تحديداً، تحت قيادة ريتسيف ليفي، خبير الإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي وصفها بأنها منتج فاشل يسبب "ضرراً جسيماً بما في ذلك الموت".
قال الدكتور بيتر ماركس، الذي قاد قسم إدارة الغذاء والدواء الذي نظم اللقاحات أثناء الوباء، إنه شعر بالدهشة من "النبرة السياسية الواضحة للرسالة".
واتفق على أن تقارير الحالات تحتاج إلى مزيد من التدقيق.
قال ماركس بعد قراءة المذكرة: "لن أتفاجأ إذا تبين أن الإسنادات قابلة للنقاش، لأن هذه الحالات غالباً ما تكون معقدة للغاية".
اشتكى براساد، الذي أسلوبه القيادي أثار غضب بعض الأشخاص داخل وخارج الوكالة، في المذكرة من الموظفين الذين اختلفوا مع اتجاه الوكالة وسياساتها الجديدة، قائلاً إنهم يسربون المعلومات. ثم أوضح كيف يمكن للموظفين تقديم استقالاتهم. وتأتي المذكرة بعد رسالة حديثة تحث الموظفين على الامتناع عن نشر "عمل خاطئ بشكل واضح" بدلاً من العمل الذي يعزز مهمة الوكالة.