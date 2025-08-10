10 سنوات صلاحية الهوية العُمانية توفيراً للوقت والجهد

لن يضطر المواطنون العمانيون بعد الآن إلى القلق بشأن تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم كل خمس سنوات، حيث أعلنت السلطات عن تمديد صلاحية هذه الوثائق الهوية إلى عشر سنوات.
وقالت الشرطة، الأحد، إن القرار اتخذه المفتش العام للشرطة والجمارك في السلطنة.
وحدد القرار رسوم بطاقة الهوية الوطنية بـ 10 ريالات عمانية صالحة لمدة 10 سنوات، و10 ريالات عمانية لإصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في حالة التلف أو الفقد.
بهدف توفير الوقت والجهد، أصبح بالإمكان الآن استخدام بطاقات الهوية العمانية كشكل صالح للتعريف بمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، مما يلغي الحاجة إلى تقديم مستندات متعددة.
بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية وجواز السفر العماني 10 سنوات.
ويعني هذا التغيير أن العمانيين لن يحتاجوا بعد الآن إلى تجديد هذه الوثائق الأساسية بشكل متكرر، مما يقلل الإجراءات الإدارية والتكاليف على الأفراد والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات العامة، وتحسين راحة المواطنين، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في إصدار وإدارة الوثائق.