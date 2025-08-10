10 سنوات صلاحية الهوية العُمانية توفيراً للوقت والجهد

لن يضطر المواطنون العمانيون بعد الآن إلى القلق بشأن تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم كل خمس سنوات، حيث أعلنت السلطات عن تمديد صلاحية هذه الوثائق الهوية إلى عشر سنوات.