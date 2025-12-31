10 دول تودع 2025 وتستقبل العام الجديد قبل الإمارات

إن العام الجديد، الذي يثير شعوراً عالمياً بالاحتفال والأمل في جميع أنحاء العالم - بغض النظر عن اللغة أو العرق أو الجنس أو التضاريس - لا يختلف إلا بفاصل واحد: التوقيت الذي ندخل فيه عام 2026.

بينما ينتظر سكان الإمارات الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء سماء البلاد إلى جانب عروض الطائرات بدون طيار (الدرونز) وغيرها من المهرجانات، ستدق أجراس العام الجديد في بعض البلدان قبلنا.

إليك قائمة بـ 10 دول ستشهد احتفالات العام الجديد قبل دولة الإمارات:

كيريباتي

أول دولة ستستقبل عام 2026 هي كيريباتي، الواقعة في وسط المحيط الهادئ. ستدخل هذه الدولة الجزرية العام الجديد في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت الإمارات، حيث تتبع إحدى جزرها، وهي جزيرة كيريتيماتي (جزيرة الكريسماس)، المنطقة الزمنية UTC+14، مما يجعلها متقدمة بـ 10 ساعات عن الإمارات. وتتبع الدولة ثلاث مناطق زمنية موزعة على 33 جزيرة مرجانية منخفضة، بينما يتبع توقيت العاصمة "تاراوا" منطقة UTC+12. تشتهر الاحتفالات هناك بالتركيز على الولائم المجتمعية، والرقص التقليدي، والغناء، والخدمات الكنسية في كيريتيماتي، وقد لا تكون الاحتفالات ضخمة ولكنها تركز على الأسرة والتأمل والامتنان مع ألعاب نارية متواضعة وقرع للطبول ووجبات مشتركة من الأطعمة المحلية مثل الأسماك وجوز الهند. كما تُعرف بتطوير السياحة البيئية في هذا الوقت من العام، حيث تستضيف أول شروق شمس للعام الجديد، متفوقة بذلك على جميع دول العالم.

نيوزيلندا

ستكون نيوزيلندا ثاني دولة تدخل العام الجديد في الساعة 3 عصراً بتوقيت الإمارات، حيث تقع في المنطقة الزمنية UTC+13، وتسبق الإمارات بـ 9 ساعات. كما تتبع البلاد حالياً التوقيت الصيفي الذي يستمر حتى أبريل. تحتفل نيوزيلندا برأس السنة بعروض ألعاب نارية ضخمة في المدن الكبرى مثل أوكلاند (سكاي تاور وجسر الميناء) وويلينغتون، بالإضافة إلى حفلات موسيقية عامة وحفلات شاطئية وتجمعات عائلية، مما يمثل بداية الصيف.

أستراليا

من المقرر أن تدخل أستراليا العام الجديد في الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات (حيث تتبع توقيت GMT+11 وتسبق الإمارات بـ 7 ساعات)، لكنها ستقوم بتخفيف حدة احتفالاتها هذا العام بعد حادث إطلاق النار الجماعي المأساوي في شاطئ "بوندي" الشهير. ومع ذلك، سيستمر جسر الميناء (Harbour Bridge)، الذي يشهد عروض ألعاب نارية رائعة يتابعها الملايين حول العالم، في فعالياته كما هو مخطط لها، لكن مع توقع وجود أمني مكثف وزيادة في كاميرات المراقبة. وسيُتاح للحضور فرصة تكريم الضحايا، حيث من المتوقع أن يصمت الجسر أثناء الاحتفالات. وسيتم إضاءة دعائم الجسر بصورة حمامة وكلمة "سلام" قبيل الساعة 9 مساءً، وستتحول للإضاءة الزرقاء في العاشرة دعماً لمؤسسة "Beyond Blue" للصحة النفسية. كما سيصمت الجسر مجدداً لمدة دقيقة في تمام الحادية عشرة مساءً حداداً خلال البث المباشر.

اليابان

بوقوعها في المنطقة الزمنية UTC+9، ستستقبل اليابان العام الجديد قبل الإمارات بـ 5 ساعات، أي في تمام الساعة 7 مساءً. وقد تم إلغاء حدث العد التنازلي السنوي في محطة "شيبويا" بطوكيو هذا العام، بسبب مخاوف المسؤولين من تجمع الحشود الكبيرة وزيادة شرب الكحول في الشوارع. وستستمر الاحتفالات الأخرى في الأضرحة الشعبية مثل "ميجي جينغو" و"فوشيمي إناري" والتي تتضمن طقوس التطهير وشراء التمائم المحظوظة.

كوريا الجنوبية

ستستقبل كوريا الجنوبية العام الجديد في الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات (توقيت UTC+9). تشهد الاحتفالات عمليات عد تنازلي في معالم رئيسية مثل "برج لوت العالمي" و"دونغ ديمون ديزاين بلازا" (DDP)، ومراسم قرع جرس "بوسينغاك" التاريخي، وتملأ الأجواء الألعاب النارية وعروض "الكي بوب" (K-Pop).

الصين

تسبق الصين الإمارات بـ 4 ساعات، وستستقبل العام الجديد في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات (توقيت UTC+8). تحتفل الصين برأس السنة الميلادية بالعد التنازلي في مناطق التسوق وعروض الضوء، لكن تركيزها الثقافي الأكبر يظل على رأس السنة الصينية التقليدية (رأس السنة القمرية) التي تقع لاحقاً في يناير أو فبراير.

الفلبين

ستحتفل الفلبين، التي تضم جالية كبيرة في الإمارات، بالعام الجديد في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، وهو الوقت المثالي للمغتربين للاتصال بأحبائهم في الوطن. تتبع الفلبين توقيت UTC+8، وتتميز احتفالاتها بمزيج صاخب من الألعاب النارية الضخمة والولائم العائلية التي تضم 12 نوعاً من الفاكهة المستديرة، وارتداء ملابس "البولكا دوت" (المنقطة) لجلب الحظ السعيد.

تايلاند

تسبق الإمارات بـ 3 ساعات، وستستقبل العام الجديد في الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات (توقيت UTC+7). تستضيف تايلاند حفلات ضخمة وألعاباً نارية في بانكوك وباتاي، بالإضافة إلى حفلات الشواطئ الشهيرة مثل "حفلة اكتمال القمر" في كوه فانغان.

الهند

عندما تدق الساعة 10:30 مساءً في الإمارات، ستحتفل الهند بمنتصف الليل، حيث يوجد فارق زمني قدره ساعة ونصف بين البلدين الصديقين. وتستضيف المدن الكبرى مثل مومباي ودلهي وبنغالورو حفلات موسيقية ضخمة وألعاباً نارية.

باكستان

أخيراً، ستحتفل باكستان بالعام الجديد في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يوجد فارق زمني قدره ساعة واحدة فقط. تتضمن ليلة رأس السنة في باكستان عمليات عد تنازلي عامة، وألعاباً نارية في المدن الكبرى مثل كراتشي ولاهور، وحفلات خاصة وصلوات لاستقبال العام الجديد.