وفر حتى 15% على مشترياتك مع برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية

يمكن للسياح الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية استرداد 15% من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المؤهلة في ثلاثة مطارات رئيسية من خلال مزوّد معتمد — شركة جلوبال بلو. أطلقت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية (زاتكا) برنامج الاسترداد الجديد لضريبة القيمة المضافة، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 أبريل.

الخدمة متاحة في مرحلتها الأولى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام. وتهدف المبادرة إلى تعزيز جاذبية السعودية كوجهة سياحية وتسوق.

فيما يلي شرح خطوة بخطوة لكيفية المطالبة باسترداد الضريبة إذا تجاوزت مشترياتك 500 ريال سعودي (489 درهم):

التسوق في متجر معتمد

يمكنك المطالبة بالاسترداد فقط إذا تسوقت في متجر معتمد من قبل جلوبال بلو. ابحث عن علامة واضحة تدل على شهادة المتجر. قدّم جواز سفرك أو هوية دول مجلس التعاون الخليجية للموظف في المتجر قبل إتمام الشراء، ليتم ربط المعاملة برقم مستندك الرسمي. ستُصدَر لك فاتورة استرداد ضريبة السياح لإتمام عملية الاسترداد.

إذا قمت بشراء عدة مرات في نفس المتجر دون طلب استمارة الاسترداد، يمكنك جمع ما يصل إلى ثلاث فواتير من نفس المتجر في نفس اليوم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جلوبال بلو لمسح رمز الاستجابة السريعة QR الرقمي الخاص بك عند الدفع، حيث سيتم تعبئة بياناتك تلقائيًا.

التحقق الجمركي

عند مغادرة المملكة، ابحث عن كشك التحقق الذاتي التابع لجلوبال بلو في المطار لتقديم طلب استرداد الضريبة والتحقق من نموذج التسوق المعفي من الضريبة قبل السفر.

للمشتريات ذات القيمة العالية مثل الساعات والمجوهرات، قد يتطلب الأمر موافقة يديوية من هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية. ويجب ألا يتجاوز الوقت بين تاريخ الشراء وتحقق الاسترداد 90 يومًا.

لا تضع مشترياتك في أمتعة الشحن، فقد يُطلب منك عرضها للتفتيش. احتفظ بالفواتير المتعلقة معك للتحقق الجمركي، وستحتاج إلى تقديم الفواتير الأصلية، وجواز السفر، بالإضافة إلى مستندات السفر مثل بطاقة الصعود أو تذكرة الرحلة.

النقد أم البطاقة؟

أثناء عملية التحقق، ستُطلب منك اختيار طريقة الاسترداد المفضلة لديك — سواء نقدًا أو عبر البطاقة الائتمانية. الحد الأقصى للاسترداد النقدي هو 5,000 ريال سعودي للشخص الواحد في اليوم. للمبالغ التي تتجاوز هذا الحد، سيتم تحويل المبلغ إلى بطاقتك الائتمانية أو الرقمية الصادرة خارج السعودية. ستُطلب منك تمرير البطاقة وسيتم إيداع مبلغ الاسترداد خلال 3 أيام عمل.

من هو المؤهل للاسترداد؟

يجب أن لا يكون الشخص مواطنًا سعوديًا ولا يمتلك إقامة دائمة في السعودية. يجب أن يكون عمر المشتري أو السائح 18 عامًا أو أكثر وقت الشراء. طاقم الطائرات أو السفن أو أي وسيلة نقل تغادر السعودية غير مؤهلين. كما يجب ألا يكون الشخص مدرجًا على أي قائمة تحظر استرداد ضريبة القيمة المضافة.

ما هي السلع المؤهلة لاسترداد الضريبة؟

يجب شراء السلع من متاجر معتمدة للتسوق المعفي من الضريبة. يجب أن تكون السلع للاستخدام الشخصي وليست تجارية. يجب أن تظل السلع التي لم تستخدم أو تستهلك في السعودية في عبوتها الأصلية.

يجب أن تكون السلع ضمن أمتعة السائح الشخصية عند المغادرة. يجب ألا يتجاوز الوقت بين الشراء والمغادرة 90 يومًا.

السلع غير المؤهلة لاسترداد الضريبة: