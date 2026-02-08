وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بعُمان

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مروري وقع بين ثلاث مركبات في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان.
وقد نشرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف يوم الأحد مقطع فيديو لموقع الحادث وجهود الإنقاذ الجارية، حيث استجابت الفرق للواقعة فوراً وقدمت المساعدة الطارئة في الموقع.
ويظهر في الفيديو الفرق وهي تقوم بعمليات قص وحفر في مركبة مهشمة لاستخراج العالقين بداخلها، كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يقدمون المساعدة الفورية في الموقع قبل نقل المصابين. شاهد الفيديو أدناه:
شاهد الفيديو أدناه:
وقد تم نقل المصابين، الذين تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة، إلى المنشآت الطبية لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث. وغالباً ما تحث السلطات السائقين على الالتزام بقوانين المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة لتقليل مخاطر الحوادث الخطيرة.