وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بعُمان

وقد تم نقل المصابين، الذين تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة، إلى المنشآت الطبية لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث. وغالباً ما تحث السلطات السائقين على الالتزام بقوانين المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة لتقليل مخاطر الحوادث الخطيرة.