وفاة مؤذن المسجد النبوي بعد 25 عاماً من الدعوة للصلاة

توفي مؤذن المسجد النبوي في السعودية، المعروف أيضًا باسم المسجد النبوي، بعد 25 عامًا من الخدمة، كما أعلن المسجد يوم الثلاثاء، 23 ديسمبر.
تم دفن الشيخ فيصل نعمان، الذي تم تعيينه مؤذنًا في عام 2001، في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بعد صلاة الفجر بقليل.
مقبرة البقيع، المعروفة أيضًا باسم جنة البقيع، هي أقدم وأهم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة، وتعتبر مكان الراحة الأخير لآلاف المسلمين الأوائل، بما في ذلك العديد من أفراد عائلة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وزوجاته وأصحابه.
في منشور مؤثر، شارك المسجد الأذان الأخير للمؤذن في 2 نوفمبر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
كان دعوة المصلين للصلاة أمرًا طبيعيًا للشيخ فيصل، الذي مارست عائلته هذا العمل النبيل عبر الأجيال، حيث خدم والده وجده في المسجد المقدس.
كان جده من بين مؤذني المسجد، بينما تم تعيين والده في هذا الدور في سن الرابعة عشرة. واستمر والده في العمل لعدة عقود، حتى توفي عن عمر يناهز التسعين عامًا.
بعد ذلك تم تعيين الشيخ فيصل نعمان مؤذنًا.
في وقت سابق من هذا العام، توفي مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
بعد وفاته، تم تعيين مفتي عام جديد، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، بمرسوم ملكي من قبل ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.