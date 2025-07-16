وفاة "فوجا سينغ"عداء الماراثون المعمر في حادث دهس

توفي عداء الماراثون الأسطوري فوجا سينغ، المعروف بـ"الإعصار ذو العمامة"، يوم الاثنين عن عمر ناهز 114 عامًا بعد أن صدمته سيارة. وقع الحادث في قريته الأصلية بولاية جالاندهار في البنجاب.
أصيب سينغ بإصابات في الرأس في حادث دهس وهروب، ونُقل إلى المستشفى حيث تُوفي لاحقًا. أكد ابنه، هارفيندر سينغ، الخبر المفجع، قائلاً: "صدمته سيارة، ولاذ السائق بالفرار. تجري الشرطة تحقيقًا، وستُقام مراسم الجنازة خلال يومين أو ثلاثة أيام".
ذكرت تقارير إعلامية هندية أن السائق، أمريتبال سينغ دهيلون، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو هندي غير مقيم، أُلقي القبض عليه يوم الأربعاء. كما صودرت سيارة تويوتا فورتشنر المسجلة في البنجاب، والتي يُزعم تورطها في حادث الدهس والهروب يوم الاثنين.
قال مسؤولون في الشرطة إن دهيلون، وهو من كارتاربور في جالاندهار، سافر إلى كندا بتأشيرة سياحية، لكنه حصل على تصريح عمل هناك، ساري المفعول حتى عام ٢٠٢٧. وصل إلى الهند أواخر الشهر الماضي.
وقال المتهم للشرطة إنه لم يكن يعلم أن الرجل الذي صدمه هو عداء الماراثون، وعلم بالأمر فقط من خلال الأخبار، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية.
فوجا سينغ، المعروف شعبيًا باسم "سوبرمان السيخ"، أذهل العالم بتحطيمه العديد من الأرقام القياسية كعدّاء ماراثون في فئات عمرية مختلفة. منذ مشاركته الأولى في ماراثون لندن عام ٢٠٠٠، وهو في التاسعة والثمانين من عمره، أكمل سينغ السباق ست مرات أخرى، كما أنهى سباقات ماراثون في تورنتو ونيويورك وعدة مدن أخرى.
لقد شارك في عدة ماراثونات كاملة وتنافس أيضًا في سباقات 10 كيلومترات قبل تقاعده في عام 2013.
ولم يتم إدخاله إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب عدم وجود شهادة ميلاد، حيث لم تكن سجلات الميلاد محفوظة في الهند في عام 1911، حسبما ذكرت تقارير إعلامية في عام 2011.