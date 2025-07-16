وفاة "فوجا سينغ"عداء الماراثون المعمر في حادث دهس

ذكرت تقارير إعلامية هندية أن السائق، أمريتبال سينغ دهيلون، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو هندي غير مقيم، أُلقي القبض عليه يوم الأربعاء. كما صودرت سيارة تويوتا فورتشنر المسجلة في البنجاب، والتي يُزعم تورطها في حادث الدهس والهروب يوم الاثنين.