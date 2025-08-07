وفاة عاملة فلبينية بسكتة قلبية أثناء عودتها من الكويت

انتهت رحلة ويلما أوزا الطويلة إلى وطنها الفلبين بمأساة عندما توفيت على متن حافلة خلال المرحلة الأخيرة من رحلتها.

توفيت العاملة الفلبينية في الخارج (OFW) البالغة من العمر 41 عاماً، والتي أكملت عقد عملها في الكويت، بسبب سكتة قلبية أثناء سفرها إلى مدينة دوماجويتي يوم الاثنين.

وفقًا للتقارير الأولية، عانت أوزا من رحلة مُرهقة شملت عدة رحلات جوية وحافلات. لاحظ ركاب الحافلة أنها بدت مريضة أثناء الرحلة، وتقيأت في إحدى المرات. غطت في النوم لاحقًا، لكنها لم تستجب عند وصول الحافلة إلى المحطة. فشلت محاولات إيقاظها، وتبين أنها توقفت عن التنفس.

وصل رجال الطوارئ إلى مكان الحادث ونقلوا جثتها إلى وحدة صحية ريفية للفحص الطبي. وتُجري السلطات حاليًا تحقيقات في الأحداث التي أدت إلى وفاتها.

وقدمت إدارة رعاية العمال في الخارج تعازيها لأسرة أوزا وأكدت أنها على اتصال وثيق معهم.

وفي بيان لها، قالت الوكالة: "لقد تحدثت بالفعل مع عائلتها وتواصل التواصل لتقديم تعازينا القلبية ودعمنا والمساعدة المالية المقدمة لهم في إطار البرامج القائمة لرعاية الأسر التي تركها وراءهم عمالنا الفلبينيون في الخارج)."

وأوضحت مديرة إدارة شؤون العمالة في الخارج، باتريشيا إيفون كونان، أن أوزا لم تكن عاملة عائدة إلى وطنها، بل عادت إلى الفلبين بعد إكمال عقدها في الخارج.