وفاة شخصين جراء جرف السيول لمركبات في عُمان

أفاد مسؤولون بوفاة شخصين وإنقاذ شخص ثالث بصحة جيدة، وذلك بعد أن جرفت السيول ثلاث مركبات في مجرى وادي بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة.
وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، بينما استمرت عمليات البحث عن شخص مفقود. وقد استجابت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني والإسعاف العماني للحادث بشكل فوري.
وفي تحديث لاحق، أكد المسؤولون أنه تم العثور على الشخص الثالث مفارقاً للحياة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى اثنين.
وحثت فرق الطوارئ السكان على توخي الحذر بالقرب من الأودية أثناء الظروف الجوية السيئة. وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها عبر منصة "إكس": «لضمان سلامتكم أثناء هطول الأمطار، ابتعدوا عن المناطق المنخفضة على الطرق، وأماكن تجمع المياه، ومجاري الأودية».