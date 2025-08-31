وفاة سائح فلبيني في "ديزني لاند" هونغ كونغ

توفي سائح فلبيني يبلغ من العمر 53 عامًا بعد انهياره أثناء ركوب لعبة "Frozen Ever After" في منتزه ديزني لاند في هونغ كونغ.
وقعت الحادثة حوالي الساعة العاشرة صباح يوم 29 أغسطس/آب، عندما فقد الرجل وعيه بعد اصطدامه بقارب بطيء الحركة، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
حاول موظفو الحديقة وفرق الطوارئ على الفور إنعاشه ونقلوه إلى مستشفى شمال لانتاو. ورغم جهودهم، توفي بعد أقل من ساعتين.
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن زوجة الرجل أبلغت الشرطة أن زوجها عانى طويلًا من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى في القلب، مما استدعى تناول أدوية منتظمة. وأكد الأطباء لاحقًا أن وفاته مرتبطة بـ"حالته الصحية السابقة"، وأن وفاته لا علاقة لها بالحديقة الترفيهية.
وأصدرت ديزني لاند هونغ كونغ بيانًا أكدت فيه أن المأساة "لا علاقة لها بسلامة الركوب".
وأكدت القنصلية العامة الفلبينية في هونج كونج في 30 أغسطس الحادثة، مشيرة إلى أنها تنسق مع السلطات المحلية لمساعدة الأسرة في إعادة رفاته.
هذه هي ثاني حالة وفاة لسائح فلبيني في هونغ كونغ هذا الشهر. في 5 أغسطس، توفي سائح يبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن صدمته سيارة أجرة خارج فندقه. كان قد غادر الفندق للتو وكان يسير حاملاً أمتعته عندما اصطدم به سائق يبلغ من العمر 80 عامًا، قيل إنه شعر بدوار وفقد السيطرة على سيارته، مما أدى إلى ارتطامه بالحائط. أُلقي القبض على السائق الذي حاول الفرار.