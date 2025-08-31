وفاة سائح فلبيني في "ديزني لاند" هونغ كونغ

هذه هي ثاني حالة وفاة لسائح فلبيني في هونغ كونغ هذا الشهر. في 5 أغسطس، توفي سائح يبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن صدمته سيارة أجرة خارج فندقه. كان قد غادر الفندق للتو وكان يسير حاملاً أمتعته عندما اصطدم به سائق يبلغ من العمر 80 عامًا، قيل إنه شعر بدوار وفقد السيطرة على سيارته، مما أدى إلى ارتطامه بالحائط. أُلقي القبض على السائق الذي حاول الفرار.